Rompimento de adutora pode deixar 33 bairros de Piraquara sem água

O rompimento de uma adutora de grande porte em Piraquara pode afetar o abastecimento de água em 33 bairros da Região Metropolitana de Curitiba até a manhã de sábado (30). De acordo com a Sanepar, o problema foi identificado na quinta-feira (28), quando as equipes localizaram um vazamento na tubulação.

Mesmo com os trabalhos realizados durante a madrugada, o reparo ainda não foi concluído. Segundo a companhia, foi necessário solicitar a fabricação de uma peça específica, devido ao diâmetro da tubulação atingida.

A previsão é de que a instalação seja finalizada até as 14h desta sexta-feira (29). A retomada do fornecimento será feita de forma gradativa, com a normalização prevista para às 6h de sábado.

Podem ser afetados os seguintes bairros: Capoeira dos Dinos, Ipanema, Laranjeira, Jardim Águas Claras, Jardim Bom Jesus, Jardim das Laranjeiras, Jardim dos Estados, Jardim Esmeralda, Jardim Mirte, Jardim Olinda, Vila Osternak, Jardim Primavera, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Mônica, Jardim Veneza, Planta Cruzeiro, Planta Deodoro, Planta Rita de Cássia, Planta São Tiago, Planta Simone, São Cristóvão, Vila Dalila, Vila Franca, Vila Fuck, Vila Izabel, Vila Juliana, Vila Macedo, Vila Marumby, Vila Militar, Vila Remo, Vila Santa Helena e Vila Suzi.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após a conclusão da obra? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.