Crime

Homem é condenado a 56 anos por estuprar esposa, cunhada e filha na RMC

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 28/08/25 19h57
Fachada do Ministério Público do Paraná
Foto: Jonathan Campos | Gazeta do Povo | Arquivo

Um homem foi condenado a 56 anos, um mês e seis dias de prisão por estuprar a esposa, a cunhada e a filha em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A sentença foi anunciada na quarta-feira (27).

Os crimes aconteceram em 2024, na casa em que a família morava, em uma área rural da cidade. Conforme o Ministério Público do Paraná (MPPR), a cunhada era uma pessoa com deficiência e a filha tinha apenas quatro anos de idade.

A denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, afirma que, por diversas vezes, ele obrigou a esposa a manter relações sexuais a ameaçando com uma faca. A mesma conduta de ameaça foi adotada pelo réu em duas ocasiões em relação a cunhada.

Com a filha, a acusação afirma que o homem praticou atos libidinosos que caracterizam estupro de vulnerável. Além da pena de prisão, a Justiça determinou a destituição do poder familiar do condenado em relação à filha.

De acordo com o MP, o réu estava preso preventivamente e seguirá detido para o cumprimento da pena.

