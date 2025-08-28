Homem é condenado a 56 anos por estuprar esposa, cunhada e filha na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi condenado a 56 anos, um mês e seis dias de prisão por estuprar a esposa, a cunhada e a filha em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A sentença foi anunciada na quarta-feira (27).

Os crimes aconteceram em 2024, na casa em que a família morava, em uma área rural da cidade. Conforme o Ministério Público do Paraná (MPPR), a cunhada era uma pessoa com deficiência e a filha tinha apenas quatro anos de idade.

A denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, afirma que, por diversas vezes, ele obrigou a esposa a manter relações sexuais a ameaçando com uma faca. A mesma conduta de ameaça foi adotada pelo réu em duas ocasiões em relação a cunhada.

Com a filha, a acusação afirma que o homem praticou atos libidinosos que caracterizam estupro de vulnerável. Além da pena de prisão, a Justiça determinou a destituição do poder familiar do condenado em relação à filha.

De acordo com o MP, o réu estava preso preventivamente e seguirá detido para o cumprimento da pena.