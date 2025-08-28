Homem é preso em Curitiba por não pagar mais de R$ 40 mil de pensão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira (28), em Curitiba, por não pagar pensão alimentícia. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o valor da dívida passa de R$ 40 mil.

O pedido de prisão é da Vara da Família de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No entanto, o homem foi preso na capital, no bairro Tatuquara.

“Esse caso demonstra que, independentemente das tentativas de se ocultar, a Polícia Civil permanece atenta e atuante para garantir o cumprimento das ordens judiciais”, destacou o delegado Erineu Portes.

De acordo com a PCPR, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. No Brasil, a falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida.