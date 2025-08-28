Jovem motociclista é regatado de helicóptero após colisão brutal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motociclista de apenas 23 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) na tarde desta quinta-feira (28) após colidir violentamente com um caminhão na região da Cidade Industrial de Curitiba.

O Falcão 08 prestou apoio fundamental ao SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) no acidente ocorrido no final da manhã.

+ Leia mais Disfarce mal feito entrega ‘viatura’ que transportava drogas no Paraná

O jovem sofreu múltiplos traumas, com lesões graves em membros inferiores, tórax e abdômen. A equipe médica no local avaliou que, devido à gravidade do quadro, o paciente precisava de transporte rápido e especializado.

O Hospital Universitário Cajuru, referência em trauma na capital paranaense, foi o destino que recebeu a vítima.