Servidor tenta entrar com munição na Câmara e é detido

Um funcionário do Ministério da Saúde foi preso nesta tarde ao tentar entrar na Câmara dos Deputados, em Brasília, portando munição de arma de fogo. O homem, que não possui porte de arma, foi detido por porte ilegal de munição de uso permitido.

O incidente ocorreu quando o servidor tentava acessar o Anexo IV do prédio, onde ficam gabinetes parlamentares e setores administrativos. Ao passar pela esteira de raio-x, foi detectada uma caixa contendo o material ilegal.

Segundo informações da Câmara, o homem alegou que pretendia enviar o pacote pela agência dos Correios localizada no próprio Anexo IV. Ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para prestar depoimento e poderá ser liberado mediante pagamento de fiança.

O caso gerou repercussão entre parlamentares. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) manifestou preocupação com a segurança da Casa e fez declarações polêmicas sobre o episódio durante pronunciamento no plenário.

“Quando um servidor da esquerda, do Lula, é preso com 30 munições entrando aqui nessa casa sem a gente saber quais são as intenções dessa pessoa. Quais são os 30 deputados que ele estava querendo matar aqui talvez?”, questionou a parlamentar.

A assessoria da Câmara não confirmou a quantidade exata de munições apreendidas com o servidor. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.