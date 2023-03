Ex-juiz e ex-ministro, eleito senador pelo Paraná nas eleições do ano passado, Sergio Moro (União) passa a assinar uma coluna semanal no jornal Gazeta do Povo, do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM). O primeiro texto foi publicado nesta segunda-feira e é exclusiva para assinantes do jornal.

Confira, a seguir, um aperitivo do texto: “Todo corrupto é ladrão”.

“Assumi, no dia 1.º de fevereiro de 2023, o mandato de senador da República pelo estado do Paraná. Representar os paranaenses é motivo de muito orgulho e pretendo honrar a confiança de cada voto que me foi conferido, e também a de todos os paranaenses. Inicio minhas colunas quinzenais na Gazeta do Povo com a revelação dos meus compromissos com o mandato.

Entre os meus propósitos, encontra-se retomar a luta contra a corrupção que logrou fortes avanços durante a Operação Lava Jato, mas que, infelizmente, apresentou recuo nos últimos anos. Não serei um senador de uma tecla só, defendendo uma só bandeira, mas não serei fiel…”

