Ratinho Jr. é apresentado ao Brasil em propaganda do PSD

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), caminha em direção à pré-candidatura a presidente da República nas eleições de 2026, apesar de ainda não confirmar publicamente a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto. Na última quarta-feira (18), o PSD lançou uma peça publicitária nas redes sociais em que apresenta Ratinho Junior para os eleitores de outras regiões do país.

O objetivo é “furar a bolha” das regiões Sul e Sudeste para que o nome do governador paranaense cresça, eleitoralmente, no ano que antecede o pleito presidencial.

Na postagem, o PSD afirma que Ratinho tem experiência política e administrativa, além da “sensibilidade de quem veio de baixo e conhece profundamente os problemas da população e vontade de fazer o país melhorar.” Assessorias do PSD nacional e estadual confirmaram que a peça publicitária tem caráter nacional para divulgação nas redes sociais do partido. Uma versão reduzida também está rodando o país no espaço reservado ao partido pela televisão.

O governador do Paraná é considerado, por parte dos integrantes do PSD, como o principal nome da sigla para a eleição presidencial do próximo ano, sendo que o governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) deve concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

Imagem de associação com Ratinho pai é aposta

Logo no início da propaganda do partido, o governador paranaense lembra que é filho do apresentador de televisão Ratinho, dentro da estratégia de fazer o político ser mais conhecido entre os eleitores. Em seguida, ele conta que nasceu no município de Jandaia do Sul (PR) e diz que é “pé-vermelho”, expressão utilizada para identificar as pessoas nascidas no norte do Paraná, por causa do trabalho rural nas terras da região.

Ratinho Junior ainda relata a trajetória da família no período em que o pai radialista deixou o interior e foi trabalhar na comunicação em Curitiba, setor profissional que empregou o governador paranaense pela primeira vez como sonoplasta. “O tempo passou, fiz marketing e propaganda, especialização no exterior e liderei as empresas que criamos com meu pai”, afirma Ratinho Junior na peça publicitária, antes de apresentar o “cartão de visita” de político da nova geração – outro mantra no qual ele tem investido.

“Entrei na política para fazer diferença, pois sempre vi os mesmos sobrenomes, prometendo as mesmas coisas e nada saía do papel. Entrei para mudar isso”, completa.

Reeleito ao Executivo estadual em 2022, Ratinho Junior destaca na sequência da propaganda partidária a gestão econômica no Paraná e mostra os avanços na infraestrutura estadual com entregas de obras aguardadas pela população. “Hoje, o Paraná é a quarta economia do Brasil, o estado mais sustentável do país e o maior produtor de alimentos por metro quadrado do planeta”, afirma o governador paranaense, que ainda ressalta que o estado bateu recordes na geração de emprego e tem o menor imposto para pequenos empreendedores.

No primeiro trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, acima da média nacional (2,8%) e de potências globais, como Estados Unidos (2,1%), conforme evidenciou o governo do estado na divulgação oficial.

“Eu acredito na defesa da família, da vida, da propriedade privada, na força do trabalho e na liberdade das pessoas. Chegou a hora de virar uma página para um Brasil moderno e inovador. Um Brasil sem brigas ideológicas com uma visão clara de futuro”, declara Ratinho Junior.