O perfil oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Twitter informa que o pronunciamento dele, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, ocorrerá às 15h. Uma imagem com o petista de frente para uma multidão é acompanhada de um breve texto que diz que “Lula tem um encontro marcado com o povo brasileiro” e no qual consta o endereço do sindicato.

O ex-presidente já está na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele chegou pouco antes de 13h e entrou pelo estacionamento do local, abraçado por políticos e militantes.