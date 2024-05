Irmãos Kuhn conquistam bons resultados em Londrina

A segunda etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart, disputada no último sábado (18/05), no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, reuniu pilotos de vários estados brasileiros, e assim como na primeira, o piloto curitibano Lorenzo Kuhn marcou a pole position e venceu as duas provas da categoria Mirim.

Com este resultado, Lorenzo Kuhn mantém a liderança da competição e desenvolve a pilotagem no traçado, que terá a disputa do campeonato Brasileiro de Kart 2T, em novembro. O jovem piloto de 8 anos iniciou no kartismo em 2022, estreou em competições federadas em 2023 e já conquista bons resultados. Foi campeão Metropolitano de Curitiba no ano passado e é o atual vice-campeão Sul-brasileiro.

O irmão mais velho, Lucas Kuhn, de 12 anos, integrou, no final de semana, a categoria Ok Júnior, etapa válida pela classificatória da Regional Cup. Fez o quarto melhor tempo na tomada e foi o quinto colocado na etapa, entre os 11 pilotos participantes. “Faltou experiência para conseguirmos uma das quatro vagas para a final do Regional Cup, mas, com muito treino, foco e dedicação, alcançaremos o objetivo nas outras classificatórias da competição”, comentou Lucas.

Assim como o irmão caçula, Lucas Kuhn está se desenvolvendo bem no esporte a motor. Em 2023 foi campeão do Metropolitano de Kart de Curitiba pela F4 Júnior e vice-campeão brasileiro na Rotax. Na temporada atual é vice-campeão do Open Sul-brasileiro em seu ano de estreia na categoria Júnior.

Com o trabalho de preparação de Adalberto (Gordura), e do coach Aristeu (Mineiro), os irmãos Kuhn irão disputar os principais campeonatos de kart do país: Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, Paranaense e Catarinense de Kart.

(Fotos: Cristiano Rodrigues e Eni Alves).