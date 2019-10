Wanderley Guilherme dos Santos, um dos nomes mais proeminentes da ciência política brasileira, morreu na madrugada de ontem ao 84 anos, de pneumonia, no Rio. Ele estava internado desde quinta-feira em um hospital carioca.

Fundador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj, atual Iesp-Uerj), Wanderley, como era chamado no meio acadêmico e por amigos, era aposentado pela UFRJ, onde deu aula de democracia e teoria política por mais de duas décadas.

Ganhou notoriedade com o texto “Quem vai dar o golpe no Brasil”, que previa a queda do presidente João Goulart. “Flamenguista entusiasmado, ele havia acabado de escrever um livro sobre a eleição de Bolsonaro. A obra deve ser publicada nos próximos meses”, informou a Associação de Docentes da UFRJ (AdUFRJ).

A formação acadêmica de Wanderley foi iniciada na faculdade de Filosofia da UFRJ, em 1958. Passados 11 anos, ele concluiu o doutorado em Ciência Política pela Stanford University, nos Estados Unidos. O pós-doutorado fez na UFRJ.

O Iespe-Uerj também manifestou pesar: “Seus trabalhos e palestras sempre foram marcados por impressionante precisão argumentativa, criatividade e competência analítica”.