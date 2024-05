Pneus Pirelli com sensores para o Audi RS 4 Avant edition 25 years

A Pirelli é a parceira exclusiva de pneus da Audi Sport para o Audi RS 4 Avant edition 25 years. A edição de aniversário da icônica perua esportiva tem duas opções de pneus: o Pirelli P Zero Corsa como equipamento original, além de um kit específico para pista composto por pneus Pirelli P Zero Trofeo RS equipados com tecnologia Cyber e combinados com o sistema Track Adrenaline da Pirelli, ambos na medida 275/30R20.

O P Zero Corsa é um pneu de alto desempenho adequado para a direção esportiva, que se baseia nas tecnologias desenvolvidas pela Pirelli para corridas. Também oferece o equipamento ideal para conduzir o Audi RS 4 Avant edition 25 years na estrada, graças a seus elevados níveis de tração, conforto e segurança também em piso molhado.

Estabilidade, resistência ao estresse, aderência e consistência na pista são as características do novo P Zero Trofeo RS, o pneu semi-slick legalizado para uso nas ruas projetado pela Pirelli para alcançar o máximo desempenho. Os pneus P Zero Trofeo RS customizados para o Audi RS 4 Avant edition 25 years são equipados com sensores Pirelli Cyber, que detectam o estado dos pneus e as condições de condução, transmitindo-os ao motorista por meio de um aplicativo que pode ser baixado em qualquer smartphone. Esses elementos, que juntamente com um módulo GPS de alta precisão constituem o sistema Track Adrenaline, funcionam como um ‘engenheiro virtual’ durante as sessões de pista. Com o manômetro digital, os motoristas podem selecionar a configuração desejada antes de partir. Depois, durante a sessão, as informações registradas pelos sensores, bem como a telemetria detectada pela unidade de controle e do módulo GPS são utilizadas para registrar os tempos das voltas e o traçado ideal. Após a sessão, os condutores podem analisar os dados registrados através do aplicativo e assim aprimorar sua técnica.

Se acompanhados por um passageiro, os motoristas também podem ativar a função ‘live view’, que – tal como o rádio da equipe na Fórmula 1 – emite mensagens imediatas e breves para ajudar o piloto: sugerindo, por exemplo, que aqueça os pneus ou que vá para os boxes.

Estes novos pneus e o kit Track Adrenaline para o Audi RS 4 Avant edition 25 years marcam um novo capítulo na colaboração entre a Pirelli e a Audi para a linha RS. Entre os muitos modelos que se beneficiaram deste trabalho de desenvolvimento conjunto está o primeiro Audi RS 4 lançado há 25 anos, que foi originalmente equipado com pneus da família P Zero. Isso sem mencionar o RS 4 competition, do qual a Pirelli é a fornecedora exclusiva de equipamento original, ou o RS Q8 e o RS 3, que estabeleceram recordes de Nürburgring em 2019 e 2021, respectivamente. Hoje, a linha Pirelli para o Audi RS conta com 36 homologações, incluindo pneus de verão, inverno e específicos para pista. (Foto: Pirelli/Divulgação).