Pouco mais de um ano e meio depois de ser preso para começar a cumprir a pena no caso do tríplex no Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a prisão por volta das 17h40 desta sexta-feira (8). O juiz Danilo Pereira Jr expediu o alvará de soltura por volta das 16 horas, após a defesa do petista pedir a liberdade dele com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu a prisão em segunda instância, nesta quinta-feira (7).

O PT já programa os próximos passos a partir da liberdade do ex-presidente, símbolo máximo da legenda, mas os correligionários pretendem dar a Lula uma “folga” antes de programar atos políticos.

Antes da folga, porém, Lula tem pelo menos duas atividades políticas programadas. “A primeira coisa que o presidente vai fazer é ir na vigília, abraçar o pessoal, agradecer as pessoas que estão lá, os amigos, a militância”, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na manhã desta quinta, depois de visitar o ex-presidente na prisão.

Desde que Lula foi preso, em abril do ano passado, um grupo de militantes montou um acampamento em frente à Superintendência da Polícia Federal em apoio ao ex-presidente. O grupo realiza atividades diárias no espaço, o que chegou a causar discórdia entre os moradores da região, que é um bairro residencial.

Depois de passar na vigília, o ex-presidente segue para São Bernardo, em São Paulo, onde mora a família do petista. Mas antes de ir para casa, Lula deve participar de um ato no Sindicato dos Metalúrgicos, berço de sua vida política.

“Depois ele segue para São Paulo e vai entrar na sua vida pública pela porta de onde ele saiu: Sindicato dos Metalúrgicos. Vai encontrar os amigos, a militância, vai encontrar o pessoal e se manifestar no Sindicato dos Metalúrgicos”, contou Gleisi.

Foi no sindicato que Lula passou as últimas horas antes de sua prisão, em abril do ano passado. O petista realizou um comício antes de se entregar à polícia, cercado de apoiadores.

Privacidade para Lula

Deputado federal pelo PT, Paulo Teixeira acompanhou o julgamento do STF sobre a legalidade das prisões em segunda instância e defende que o ex-presidente tenha um tempo longe da vida política quando sair da prisão.

“O presidente Lula tem que se refazer desse processo. A pessoa ficar presa 600 dias não é um fato corriqueiro na vida de qualquer pessoa, ele tem família, tem parentes, tem a vida pessoal que está toda desorganizada”, argumentou o parlamentar. “Acho que o primeiro momento do presidente Lula tem que ser um momento de voltar ao contato da sua família, os netos, os filhos, os irmãos” defendeu.

“Creio que nós, que somos parlamentares, dirigentes, temos que respeitar esse primeiro momento da vida do presidente Lula, que é se refazer no que lhe é mais próximo, mais íntimo. Quando ele se sentir organizando a vida pessoal, certamente vamos pedir a ele conversas políticas e um pouco mais lá pra frente atividades políticas”, afirmou o deputado.

Mesmo assim, Teixeira espera que Lula volte à atividade política antes do Congresso Nacional do PT, marcado para o final de novembro em São Paulo. “Estamos diante do Congresso Nacional do PT, que vai acontecer em São Paulo nos dias 22, 23 e 24 do mês de novembro. Certamente, ele vai participar”, confirmou o deputado federal.

“Nós não discutimos depois do Sindicato dos Metalúrgicos nenhuma ação, nenhuma medida, nenhuma agenda do presidente Lula”, disse Gleisi nesta sexta-feira.