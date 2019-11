A movimentação de pessoas na tarde desta sexta-feira (8), em frente ao prédio da Polícia Federal no Santa Cândida, em Curitiba, teve seu ápice por volta das 17h50, quando Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão. Em discurso, que durou cerca de 30 minutos, o ex-presidente discursou pro público presente, agradeceu e deixou o local cercado pela militância do Partido dos Trabalhadores (PT).

Mais cedo

O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, chegou à PF por volta das 16 horas. A Polícia Militar manteve a área de acesso ao prédio isolada até a saída do ex-presidente. Lideranças políticas, principalmente do Partido dos Trabalhadores (PT), como Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, estiveram do prédio, ao lado de sua filha, Lurian Cordeiro da Silva, que não é filha do ex-presidente com Marisa Letícia, e um de seus netos.

Lula deve seguir para o estado de São Paulo ainda nessa sexta, mas os detalhes da viagem não foram divulgados por Gleisi. Segundo a assessoria da vigília Lula Livre, um ato está marcado para este sábado (9), ao meio dia, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

