General Braga Netto é preso em operação da PF sobre trama golpista

Na manhã deste sábado (14), o general Walter Souza Braga Netto, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), foi preso pela Polícia Federal (PF) em sua residência no Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Braga Netto, que ocupou os cargos de ministro da Casa Civil e da Defesa durante o mandato de Bolsonaro, será mantido sob custódia nas instalações do Comando Militar do Leste, unidade do Exército Brasileiro responsável pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

A operação da PF não se limitou apenas à prisão do general. Agentes federais também realizaram buscas e apreensões em endereços vinculados a Braga Netto, visando coletar possíveis evidências relacionadas ao caso.

A ação policial está inserida no contexto de um inquérito mais amplo que investiga uma suposta articulação para impedir a transição de poder após as eleições presidenciais de 2022. A investigação busca esclarecer o envolvimento de figuras proeminentes do governo anterior em possíveis atos antidemocráticos.

A prisão de Braga Netto representa um desdobramento significativo neste caso, que tem chamado a atenção da opinião pública e levantado questões sobre a estabilidade das instituições democráticas brasileiras.