O apresentador Luciano Huck, cotado para disputar a Presidência da República nas eleições de 2022, gravou na manhã desta quarta-feira, 22, um vídeo para explicar o que acontece em Davos, na Suíça, durante os ciclos de palestras do Fórum Econômico Mundial. Ele está no evento pelo segundo ano consecutivo, para participar de duas meses, uma sobre crescimento sustentável e outra sobre democracia.

“É um daqueles eventos para tentar fazer o mundo um lugar mais igualitário, mais justo, e pra repensar um pouco os fundamentos do capitalismo etc.”, diz Huck, antes de apresentar o trecho de um vídeo retirado do próprio site do evento e reeditado por sua equipe. “Como estou numa fase da vida que quero aprender, onde fazer pergunta é mais legal do que saber resposta, eu estou aqui”, completa.

No clipe divulgado pelo apresentador, ele traduz o conteúdo institucional produzido pelo evento, no qual uma narradora responde perguntas enviadas pelo público sobre o evento. “Então Davos é uma seita secreta para definir os rumos do mundo? Não. Senão não daria pra postar na internet também”, comenta.

Além do apresentador, o Brasil também está representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Apesar de ter inicialmente confirmado sua presença, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem à Suíça no último dia 8.