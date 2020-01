O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, divulgou nesta terça-feira, 31, em suas redes sociais vídeo com mensagem de fim de ano. Na fala, Mourão classifica 2019 como “maravilhoso” e destaca as reformas aprovadas pelo governo de Jair Bolsonaro no período.

De acordo com Mourão, o adjetivo “maravilhoso” para este ano se justifica: o governo “buscou, de forma paciente, de forma determinada e de forma a que todos tivessem a compreensão das necessidades para o progresso do nosso País, colocar na mesa as reformas necessárias para que rompamos a armadilha da renda média em que vivemos e que haja mais prosperidade e menos desigualdade no nosso País”, afirmou.

No vídeo, o vice-presidente afirmou também ter “a certeza de que novos progressos serão realizados”. Ele encerra desejando que 2020 seja “cheio de saúde, de força, de harmonia, de prosperidade e de realizações pessoais e profissionais”.