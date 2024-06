Volkswagen Caminhões e Ônibus estreia com os blindados no Peru

O Grupo Euromotors, do Peru, acaba de concluir a importação de carros-fortes com chassi Volkswagen dos modelos 11.180 4×4 e dois 9.170 4×2 para atender a clientes do país. Os veículos foram desenvolvidos com parceria da MGA Blindados Brasil e já estão em circulação pelas estradas peruanas. Os veículos serão destinados a uma empresa de mineração e outra de transporte de valores.

“Estamos renovando nossa linha de veículos para fornecer alta qualidade, segurança ativa no processo e todos os equipamentos necessários para um transporte seguro de valores. Os veículos para transporte de valores da Volkswagen superam as expectativas e chegam para somar na oferta de nossa empresa ao mercado”, afirma Luis Alvarado, diretor comercial da Euromotors, conglomerado de negócios que reúne a Euro Camiones, concessionária da marca VWCO no país.

Ao longo da história, são mais de 180 mil caminhões e ônibus VW destinados ao exterior e o objetivo da montadora é aumentar estes números, inclusive com veículos especiais como estes. Para isso, planeja estender esse tipo de parceria com o implementador para outros países.

“O mercado de exportação absorve boa parcela de nosso portfólio de chassis especiais e a venda destes veículos é mais um passo importante rumo ao plano de internacionalização da marca VWCO. Estamos sempre buscando pela inovação e pelo desenvolvimento de soluções para atender às demandas do mercado, suprindo necessidades específicas de cada cliente”, declara Sergio Salvador, consultor comercial de Vendas Internacionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Veículos vocacionais VWCO

Os chassis para transporte de valores da Volkswagen Caminhões e Ônibus são desenvolvidos especialmente para a aplicação e oferecem condições únicas no segmento, com suspensão diferenciada, posicionamento de volante e pedais específico, por exemplo. Os carros-fortes da marca combinam alta tecnologia, desempenho elevado e atendimento às mais pesadas exigências operacionais, reconhecido por sua força e tecnologia embarcada. (Foto: VWCO/Divulgação).