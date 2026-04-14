Bancada do PL e NOVO elege novo líder na Assembleia Legislativa

O Partido Liberal (PL) passa a ter novo líder na Assembleia Legislativa do Paraná. Durante reunião realizada nesta última segunda-feira (13/04), os 12 deputados estaduais do partido elegeram, junto com o presidente estadual da sigla Filipe Barros, o Delegado Jacovós para liderar o bloco PL/NOVO.
O deputado Delegado Jacovós, segundo nota publicada pela assessoria da Alep, agradeceu a confiança dos 14 parlamentares que integram o bloco e destacou que a bancava vai atuar com independência na análise e votação dos projetos.
A vice-liderança do bloco ficou com o deputado Fábio Oliveira, do Partido NOVO.