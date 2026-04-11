Deputado paranaense Reinhold Stephanes Jr oficializa entrada no PL

O deputado federal Reinhold Stephanes Junior oficializou a filiação ao Partido Liberal (PL) nesta sexta-feira (10/4), durante evento realizado em Brasília. O parlamentar assinou a entrada na sigla ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidência.

Com a mudança, o PL amplia sua bancada na Câmara dos Deputados e passa a contar com cinco representantes do Paraná no atual mandato. Antes da janela partidária, o partido tinha como principal nome eleito no estado o deputado Filipe Barros, que também preside a sigla no Paraná. Já o deputado Giacobo, que integrava o PL, migrou para o PSD.

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Além de Reinhold Stephanes Junior, outros parlamentares também aderiram ao partido durante a janela partidária, entre eles Rosângela Moro (ex-União Brasil), Sargento Fahur (ex-PSD) e Vermelho (ex-PP).

No balanço geral, o PL foi a sigla que mais recebeu deputados federais no período. Segundo levantamento da Gazeta do Povo, o partido soma atualmente 97 parlamentares na Câmara e registrou saldo positivo, com cerca de 20 novas filiações e sete saídas ao longo da janela partidária.