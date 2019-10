Com a fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de que um “novo AI-5” seria cabível no Brasil caso a esquerda radicalize em manifestações, a sigla “AI-5” se tornou rapidamente o assunto mais comentado do País no Twitter. Além da rede social, a declaração do filho do presidente também fez crescer no Google o número de pesquisas sobre o Ato Institucional nº 5, que foi estabelecido em 1968 pelo presidente Costa e Silva, durante o regime militar.

Pesquisas por ‘AI-5’, ‘Eduardo Bolsonaro’ e ‘apologia à ditadura’ atingiram seus picos semanais no começo da tarde desta quinta-feira, 31.

Parlamentares de oposição investiram contra o governo a partir da fala de Eduardo Bolsonaro. “É o Brasil com AI-5 em pleno 2019 que Bolsonaro quer vender para o mundo e investidores?”, tuitou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Líder da bancada do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS) disse que uma reedição de algo como o AI-5 “levará à prisão o seu autor”.

Também pelo Twitter, a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP) disse que o seu partido vai “entrar com pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara e também com uma denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal”.

Mesmo apoiadores da agenda de reformas do governo criticaram a fala de Eduardo Bolsonaro. “Declaração irresponsável! Precisamos respeitar a democracia e as instituições. Queremos ajudar na agenda econômica e nas reformas que o Brasil precisa! Essas declarações não ajudam o País”, publicou Silvio Costa Filho (PR-PE).

Ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP) compartilhou um tuíte de um usuário que levantava a expressão #CalaBocaEduardoBolsonaro.