Piloto pirata de drone é preso no PR após atrapalhar resgate de criança no litoral

Helicóptero Arcanjo 01 teve problemas ao regatar criança afogada por causa de um drone pirata.
Foto: Arquivo/CBMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu um homem na noite de domingo (15) por operar ilegalmente um drone, impedindo o resgate aeromédico de uma criança vítima de afogamento no Balneário Coroados, em Guaratuba. O incidente ocorreu quando o drone sobrevoou perigosamente próximo ao helicóptero Arcanjo 01, comprometendo sua decolagem durante uma operação de emergência.

O helicóptero havia pousado na praia para realizar o transporte da vítima quando o drone invadiu o espaço aéreo, ignorando os avisos da equipe de resgate. A aeronave não autorizada retornou mesmo após orientações de afastamento, colocando em risco a segurança da operação no momento crítico da decolagem.

As autoridades localizaram o operador do drone, que admitiu não possuir autorização nem registro para o voo. O homem foi detido por atentado contra a segurança do transporte aéreo, e o equipamento, um drone da marca DJI, foi apreendido pela polícia.

A PMPR reforça que o uso não autorizado de drones em áreas de operações de resgate é estritamente proibido e representa sério risco à segurança pública. Essa prática pode comprometer atendimentos de emergência e colocar vidas em perigo, especialmente quando realizada sem as devidas autorizações e precauções de segurança. 

