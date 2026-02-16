Supermercado da droga é descoberto por cão farejador no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) desarticulou um ponto de distribuição de drogas na Rua Ortigueira, em Guaratuba, no domingo (15). A ação faz parte da “Operação Verão Maior Paraná 2025/2026” e contou com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC). O ponto era um verdadeiro supermercado do crime, que funcionava alimentando o tráfico e dependentes da região.

Após levantamentos do Serviço de Inteligência indicarem a prática de tráfico na área, as equipes iniciaram a operação com o auxílio de um cão policial. A cadela Beretta indicou locais específicos onde os entorpecentes estavam escondidos, revelando uma grande variedade de substâncias.

Foram apreendidos 320 gramas de maconha, 200 gramas de haxixe, 75 pedras de crack, 20 comprimidos de ecstasy, 15 porções de cocaína, dois tubos de óleo de THC (extrato concentrado da maconha) e três balanças de precisão.

Como resultado da operação, dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba, junto com o material apreendido. A ação demonstra a eficácia do uso de cães farejadores na localização de drogas em operações policiais.