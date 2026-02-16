Deixa Falar é a campeã do Carnaval de Curitiba 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A escola de samba Deixa Falar conquistou o título de campeã do Carnaval de Curitiba 2026, após apuração realizada na tarde desta segunda-feira (16/02) no Memorial de Curitiba. Com o enredo “Tambores, Herança Ancestral, Essência da Vida”, a agremiação encantou o público e os jurados, coroando um trabalho de meia década.

“É para coroar um trabalho que a gente tá tendo há cinco anos. A gente aqui brinca com o samba, a gente brinca no samba. A gente leva muito a sério tudo o que tem que ser, do jeito que tem que ser”, comentou o presidente da escola João Bosco Araújo.

O tradicional desfile aconteceu no último sábado (14/02) e reuniu mais de 20 mil pessoas nas arquibancadas. As escolas apresentaram enredos que celebraram cultura, memória e imaginação, transformando a avenida em um espaço de festa familiar, com segurança reforçada e clima acolhedor.

A apuração também definiu o destino de outras agremiações. A Rosa do Povo sagrou-se campeã do Grupo de Acesso, garantindo sua presença entre as grandes no próximo ano. Já a Enamorados do Samba, que terminou na quinta colocação, foi rebaixada e disputará o grupo de acesso em 2027.

Com ritmos marcantes e alegorias coloridas, o sambódromo curitibano mais uma vez se transformou em palco da tradição carnavalesca paranaense, confirmando a força da cultura popular na capital.