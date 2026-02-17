Curitiba entra em rota de temporal severo com risco de granizo; Previsão completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil do Paraná emitiu um aviso de risco elevado para tempestades severas em Curitiba e em toda a metade leste do estado nesta terça-feira (17/02). O alerta prevê chuvas fortes em curtos períodos, rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, com potencial para alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. O cenário de atenção deve se estender, de forma mais irregular, até a quarta-feira de cinzas.

O clima em Curitiba nesta terça-feira será marcado pelo contraste entre o abafamento e a chegada de núcleos de instabilidade. Com os termômetros oscilando entre a mínima de 19°C e a máxima de 29°C, a capital paranaense experimenta o típico calor pré-frontal. Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o estado teve uma madrugada estável, mas a presença de nuvens do tipo cirrus — nuvens altas e finas que muitas vezes precedem mudanças no tempo — no Oeste e Sudoeste já indica a movimentação de chuvas vindas do Sul.

A previsão do tempo indica um acumulado de 7,1 mm de chuva para hoje, mas o perigo real está na intensidade. Para quem pretende retornar do feriado, a atenção nas estradas e áreas urbanas precisa ser redobrada. A Defesa Civil alerta que as tempestades podem causar quedas de galhos, enxurradas e até mesmo destelhamentos em alguns pontos da cidade.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a manhã começou com bancos de nevoeiros, fenômeno bastante comum quando a umidade encontra o resfriamento noturno. Esse cenário, no entanto, rapidamente dá lugar ao mormaço que deve predominar ao longo do dia, intensificando a sensação de abafamento.

Na quarta-feira de cinzas (18/02/2026), quando as festividades carnavalescas já terão terminado, a instabilidade ainda permanecerá. A temperatura terá uma leve redução na máxima, ficando entre 19°C e 28°C. O risco meteorológico continua ativo, embora de forma mais irregular. O Simepar e a Defesa Civil informam que ainda podem ocorrer chuvas fortes isoladas e descargas elétricas, mantendo o alerta para possíveis danos em plantações e quedas de árvores na capital e no Leste paranaense.

A recomendação das autoridades é clara: a população deve evitar abrigar-se debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Em caso de emergência, os números da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados imediatamente.

O tempo abafado, com mínimas acima de 23°C registradas em partes do estado, reforça que a energia para a formação dessas tempestades de verão continua alta. A combinação de calor e umidade cria o cenário perfeito para o desenvolvimento de nuvens carregadas, especialmente no período da tarde, quando o aquecimento atinge seu pico.

