Caiu num golpe neste Carnaval? Saiba aqui o que fazer e como proceder!

Em meio à alegria das festas e blocos, é crucial ficar atento aos riscos que o mundo virtual pode trazer. A advogada Maria Eduarda Amaral, especialista em Direito Digital, compartilha dicas valiosas para os moradores da capital paranaense se protegerem durante as celebrações.

Cuidado com as Redes Sociais

Uma das principais recomendações é evitar a exposição excessiva nas redes sociais. “Hoje, qualquer conteúdo que você posta na internet está suscetível a manipulações e utilizações indevidas”, alerta Maria Eduarda. Para os curitibanos que pretendem curtir o carnaval, é importante:

1. Aceitar apenas pessoas conhecidas nas redes sociais

2. Evitar postagens em tempo real

3. Ter cautela ao compartilhar informações que identifiquem sua localização

Riscos do Wi-Fi Público

Durante as festividades em Curitiba, muitos foliões podem ser tentados a usar redes Wi-Fi públicas. No entanto, a advogada adverte sobre os perigos: “No último carnaval, uma das maiores intercorrências foi a invasão de redes sociais através de Wi-Fi públicas duvidosas”.

Cuidado com Aplicativos de Encontros

Para quem pretende usar apps de relacionamento durante o carnaval curitibano, Maria Eduarda recomenda:

– Coletar o máximo de informações sobre a pessoa

– Verificar redes sociais e informações públicas

– Realizar videochamadas com cautela

– Marcar encontros apenas em locais públicos e movimentados

Deepfakes e Uso Indevido de Imagem

Um problema crescente são os deepnudes, fotos falsas geradas por inteligência artificial. “É mais fácil para a IA gerar um conteúdo sexual falso a partir de imagens de pessoas fantasiadas”, explica a especialista.

Como se Proteger Legalmente

Caso um curitibano seja vítima de um crime digital durante o carnaval, é importante:

1. Fazer prints de todas as interações suspeitas

2. Não ter vergonha de denunciar

3. Buscar responsabilização civil e criminal dos envolvidos

Maria Eduarda ressalta: “Não existe vergonha em ser vítima. Todos nós temos a possibilidade de passar por esse tipo de situação”.

Lembre-se: a diversão do carnaval pode ser completa quando aliada à segurança digital. Fique atento, proteja-se e aproveite as festividades com tranquilidade!

