Pesquisa PoderData: o que dizem os eleitores um dia antes da eleição sobre voto para presidente

O instituto PoderData divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026.

Na contagem de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Lula (PT) aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 43%. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, o que indica empate técnico entre os dois.

O candidato Augusto Cury (Avante) tem 4% dos votos válidos. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 3% cada.

Em um eventual segundo turno, a pesquisa indica Lula e Flávio Bolsonaro empatados com 50% dos votos válidos cada.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo) de primeiro turno com votos válidos.

Lula e Flávio empatam dentro da margem de erro

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

*Os candidatos Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche** (PRTB) não pontuaram na pesquisa.

**Leonardo Avalanche desistiu da candidatura na última quarta-feira (30).

Segundo turno para presidente pela PoderData

A pesquisa PoderData simulou um cenário de segundo turno. O resultado abaixo refere-se aos votos válidos.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Metodologia: 4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.