O que mostram os números da pesquisa CNT/MDA para presidente

A pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições 2026.
Na contagem dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Lula (PT) aparece a frente, com 47,8% das intenções de voto para o primeiro turno, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL). A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.
Na simulação de um eventual segundo turno, Lula e Flávio aparecem empatados dentro da margem de erro, com 47,3% contra 43,1% respectivamente.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um estimulado (quando uma lista com todos os candidatos é apresentada), com resultado em votos válidos.
A um dia da eleição, indecisos somam 13,5% na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 39,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Zema (Novo): 0,4%
- Outros: 0,2%
- Branco / Nulo: 5,3%
- Indeciso: 13,5%
Lula abre leve vantagem no cenário estimulado com votos válidos
- Lula (PT): 47,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,4%
- Renan Santos (Missão): 1,7%
- Zema (Novo): 0,9%
- Outros: 0,6%
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa CNT/MDA simulou cinco cenários de segundo turno para presidente, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%
- Branco/Nulo: 7,6%
- Indeciso: 1,9%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 46,8%
- Augusto Cury (Avante): 37,9%
- Branco/Nulo: 12%
- Indeciso: 3,3%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37,3%
- Branco/Nulo: 12,6%
- Indeciso: 3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48,1%
- Romeu Zema (Novo): 34,3%
- Branco/Nulo: 14,5%
- Indeciso: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 49,2%
- Renan Santos (Missão): 34,2%
- Branco/Nulo: 13,5%
- Indeciso: 3,1%
Metodologia: 2.007 entrevistados pelo instituto MDA de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-04756/2026.