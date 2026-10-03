O que mostram os números da pesquisa CNT/MDA para presidente

A pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições 2026.

Na contagem dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Lula (PT) aparece a frente, com 47,8% das intenções de voto para o primeiro turno, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL). A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

Na simulação de um eventual segundo turno, Lula e Flávio aparecem empatados dentro da margem de erro, com 47,3% contra 43,1% respectivamente.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um estimulado (quando uma lista com todos os candidatos é apresentada), com resultado em votos válidos.

A um dia da eleição, indecisos somam 13,5% na pesquisa espontânea

Lula (PT): 39,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Renan Santos (Missão): 1%

Zema (Novo): 0,4%

Outros: 0,2%

Branco / Nulo: 5,3%

Indeciso: 13,5%

Lula abre leve vantagem no cenário estimulado com votos válidos

Lula (PT): 47,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,4%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Zema (Novo): 0,9%

Outros: 0,6%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa CNT/MDA simulou cinco cenários de segundo turno para presidente, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%

Branco/Nulo: 7,6%

Indeciso: 1,9%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 46,8%

Augusto Cury (Avante): 37,9%

Branco/Nulo: 12%

Indeciso: 3,3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 37,3%

Branco/Nulo: 12,6%

Indeciso: 3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48,1%

Romeu Zema (Novo): 34,3%

Branco/Nulo: 14,5%

Indeciso: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 49,2%

Renan Santos (Missão): 34,2%

Branco/Nulo: 13,5%

Indeciso: 3,1%

Metodologia: 2.007 entrevistados pelo instituto MDA de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-04756/2026.