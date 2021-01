O ex-governador do Paraná Paulo Pimentel segue internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças nesta terça-feira (12), em tratamento da covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele encontra-se estável, respirando com a ajuda de aparelhos, sob uso de sedativos e com estabilidade nos exames laboratoriais.

Paulo Pimentel está internado no hospital desde o dia 21 de dezembro, sendo encaminhado para a UTI no dia 25. Ele e a esposa, Yvone Pimentel foram diagnosticados com coronavírus. Dona Yvone foi internada no dia 22 de dezembro e chegou a receber alta dia 26 de dezembro mas, com baixa oxigenação, foi encaminhada ao hospital novamente no dia 28 de dezembro.

Dona Yvone não resistiu às complicações da doença e faleceu na sexta-feira (8). Já seu marido, o ex-governador Paulo Pimentel, tem apresentado leve melhora a cada dia. De acordo com o hospital, ele permanecerá na UTI para monitorização, suporte respiratório e medicamentoso.