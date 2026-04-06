Voo direto entre Curitiba e Lisboa promete reduzir tempo de viagem

A partir de 2 de julho de 2026, o Aeroporto Internacional Afonso Pena inaugura a primeira rota regular direta para a Europa, conectando Curitiba a Lisboa. Operado pela TAP Air Portugal, o voo terá três frequências semanais: terças, quintas e domingos.

Além de reduzir o tempo de viagem em até três horas ao evitar conexões em São Paulo, a linha fortalece o ambiente de negócios e atração de investimentos. O movimento acompanha o crescimento do turismo no estado, que já recebeu mais de 303 mil estrangeiros no primeiro bimestre de 2026 — consolidando o Paraná como a 5ª principal porta de entrada do Brasil.

Esse avanço na conectividade é sustentado por investimentos como a construção da terceira pista do Afonso Pena, apresentada como alternativa para suportar a nova demanda internacional.

As passagens aéreas estão disponíveis para compra no site da TAP, com opções entre julho e dezembro de 2026.