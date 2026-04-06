Obra do Inter 2 é retomada na Arthur Bernardes; veja por onde o trânsito vai travar

A prefeitura de Curitiba retoma na segunda-feira (6/4) as obras do Novo Inter 2 – Lote 1, com 16 km de intervenções em ruas dos bairros Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel. Os trabalhos incluem pavimentação em concreto, manutenção de asfalto, drenagem, calçadas acessíveis, redes lógicas, paisagismo e sinalização viária. As intervenções vão provocar bloqueios totais e parciais de ruas na região. São elas: Avenida Presidente Arthur Bernardes, Rua Coronel Airton Plaisant e demais vias dos bairros.

O Lote 1 teve o contrato anterior rescindido e foi remodelado em quatro sublotes menores (A, B, C e D), cada um vinculado a um contrato específico. A mudança busca acelerar a execução, facilitar a fiscalização e reduzir riscos operacionais. Os prazos de execução variam entre 12 e 15 meses, dependendo do pacote de obras.

Atenção, Santa Quitéria! O que muda na Arthur Bernardes a partir de hoje?

O pacote contempla obras na região do Terminal Campina do Siqueira e o entroncamento com a Major Heitor Guimarães, com prazo de 12 meses. O Pacote B abrange a Avenida Presidente Arthur Bernardes, incluindo o miniterminal Santa Quitéria e adequações viárias, com execução prevista em 15 meses. O Pacote C corresponde à Rua Coronel Airton Plaisant e vias dos bairros Seminário e Santa Quitéria, com 12 meses de prazo. O Pacote D engloba o trecho sem canteiro central da Avenida Arthur Bernardes e vias do bairro Portão, também em 12 meses.

Prefeitura retoma as obras do Lote 1 do Novo Inter 2 que reúne cerca de 16 quilômetros de intervenções em ruas dos bairros Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel.

A rescisão dos contratos anteriores ocorreu após os consórcios não cumprirem o cronograma e apresentarem falhas recorrentes. Em 10 meses, a prefeitura de Curitiba informou que emitiu 66 notificações sem obter respostas satisfatórias, formalizando a rescisão unilateral em agosto de 2025. O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida municipal, e beneficiará cerca de 181 mil passageiros diariamente e 580 mil moradores de 28 bairros.

Corte de árvores e bloqueios: A polêmica da Arthur Bernardes

SOS Arthur Bernardes era contra o corte de árvores ao longo da avenida para as obras. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo.

A retomada das obras no Lote 1 traz de volta o debate sobre o impacto ambiental na Avenida Arthur Bernardes. O projeto previa a retirada de mais de 200 árvores para a implantação das novas pistas, o que motivou protestos de moradores e a criação do movimento ‘S.O.S. Arthur Bernardes’. Enquanto a Prefeitura defende a necessidade da obra para a mobilidade sustentável e promete o plantio de mudas como compensação, a comunidade alertava para a perda de áreas permeáveis e o risco de alagamentos, além do prejuízo à área de lazer consolidada do bairro.

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