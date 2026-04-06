Curitiba terá 1,6 mil cortes de energia elétrica nesta semana

A rede elétrica de Curitiba passará por uma extensa rodada de intervenções ao longo desta semana. Entre a terça-feira (07/04) e o domingo (12/04), a Copel vai realizar manutenções e obras de ampliação que impactarão o fornecimento para aproximadamente 1.632 consumidores.

Os desligamentos estão concentrados principalmente na terça-feira, dia com o maior volume de unidades afetadas (667 no total), atingindo bairros como Bairro Alto, Pinheirinho e Hugo Lange. Ao longo da semana, as equipes também atuarão em regiões como Boqueirão, Bom Retiro, Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A orientação para moradores e comerciantes das áreas afetadas é manter os aparelhos eletrônicos desconectados da tomada e evitar qualquer tipo de reparo na rede elétrica interna durante o período, uma vez que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto sem aviso prévio.

Falta de luz em Curitiba. Veja cronograma de desligamentos programados pela Copel

Data Bairro (Região) Principais Ruas e Logradouros Afetados (Parcial) Horário Consumidores Motivo 07/04 (Ter) Bairro Alto R. Catulo da Paixão Cearense, R. Filipinas, R. India, R. Jordânia 09:15 – 16:15 148 Manutenção de rede 07/04 (Ter) Pinheirinho R. São José dos Pinhais (entre nº 6 e 266) 14:45 – 18:15 166 Melhorias e ampliações 07/04 (Ter) Hugo Lange / Jd. Social R. Ada Macaggi, R. Guglielmo Marconi, R. Luiz Barreto Murat 10:15 – 13:15 144 Melhorias e ampliações 07/04 (Ter) Boqueirão / Hauer R. Tte. Tito Teixeira de Castro, R. 25 de Agosto, R. Carlos de Laet 09:00 – 13:30 134 Melhorias e ampliações 07/04 (Ter) Santa Felicidade R. Antonio Escorsin, R. Alberto Bernarski, R. Canindé, R. Clara Filla 14:30 – 17:30 75 Melhorias e ampliações 08/04 (Qua) Bairro Alto R. Catulo da Paixão Cearense, R. Nagib da Silva, R. Tailândia 13:15 – 16:15 101 Manutenção de rede 08/04 (Qua) Pinheirinho R. Angelo Caron, R. Prof. Oge de Araújo, R. Castorino Augusto Rodrigues, R. Egito 08:15 – 13:45 110 Manutenção de rede 09/04 (Qui) Boqueirão / Hauer R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos 09:00 – 13:30 112 Melhorias e ampliações 09/04 (Qui) Santa Cândida R. Antonio Macioski, R. Bernardo Sobieck, R. José Americo Tizoni 10:15 – 16:45 134 Melhorias e ampliações 09/04 (Qui) Bom Retiro / Pil. R. Claudio Chatagnier, R. Dr. Luiz Fernando Van Der Broocke, R. Jorn. Octavio Secundino 10:15 – 17:15 42 Manutenção e Melhorias 09/04 (Qui) Boa Vista R. Pedro Cavichiolo (trecho entre nº 3 e 437) 10:15 – 13:15 8 Melhorias e ampliações 10/04 (Sex) Bom Retiro / V. Alegre Av. Des. Hugo Simas, R. Claudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan, R. Nilo Peçanha 09:45 – 18:15 160 Melhorias e ampliações 11/04 (Sáb) Bairro Alto R. Fernando Correa de Azevedo, R. José Antonio Belém, R. Pe. José Martini 13:15 – 17:15 138 Melhorias e ampliações 11/04 (Sáb) Hugo Lange R. Augusto Stresser, R. Fernandes de Barros, R. Pres. Rodrigo Otávio 09:15 – 13:15 118 Melhorias e ampliações 12/04 (Dom) CIC Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira (entre nº 3580 e 4550) 13:15 – 17:00 42 Melhorias e ampliações