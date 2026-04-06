Curitiba terá 1,6 mil cortes de energia elétrica nesta semana

A rede elétrica de Curitiba passará por uma extensa rodada de intervenções ao longo desta semana. Entre a terça-feira (07/04) e o domingo (12/04), a Copel vai realizar manutenções e obras de ampliação que impactarão o fornecimento para aproximadamente 1.632 consumidores.
Os desligamentos estão concentrados principalmente na terça-feira, dia com o maior volume de unidades afetadas (667 no total), atingindo bairros como Bairro Alto, Pinheirinho e Hugo Lange. Ao longo da semana, as equipes também atuarão em regiões como Boqueirão, Bom Retiro, Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
A orientação para moradores e comerciantes das áreas afetadas é manter os aparelhos eletrônicos desconectados da tomada e evitar qualquer tipo de reparo na rede elétrica interna durante o período, uma vez que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto sem aviso prévio.
Falta de luz em Curitiba. Veja cronograma de desligamentos programados pela Copel
|Data
|Bairro (Região)
|Principais Ruas e Logradouros Afetados (Parcial)
|Horário
|Consumidores
|Motivo
|07/04 (Ter)
|Bairro Alto
|R. Catulo da Paixão Cearense, R. Filipinas, R. India, R. Jordânia
|09:15 – 16:15
|148
|Manutenção de rede
|07/04 (Ter)
|Pinheirinho
|R. São José dos Pinhais (entre nº 6 e 266)
|14:45 – 18:15
|166
|Melhorias e ampliações
|07/04 (Ter)
|Hugo Lange / Jd. Social
|R. Ada Macaggi, R. Guglielmo Marconi, R. Luiz Barreto Murat
|10:15 – 13:15
|144
|Melhorias e ampliações
|07/04 (Ter)
|Boqueirão / Hauer
|R. Tte. Tito Teixeira de Castro, R. 25 de Agosto, R. Carlos de Laet
|09:00 – 13:30
|134
|Melhorias e ampliações
|07/04 (Ter)
|Santa Felicidade
|R. Antonio Escorsin, R. Alberto Bernarski, R. Canindé, R. Clara Filla
|14:30 – 17:30
|75
|Melhorias e ampliações
|08/04 (Qua)
|Bairro Alto
|R. Catulo da Paixão Cearense, R. Nagib da Silva, R. Tailândia
|13:15 – 16:15
|101
|Manutenção de rede
|08/04 (Qua)
|Pinheirinho
|R. Angelo Caron, R. Prof. Oge de Araújo, R. Castorino Augusto Rodrigues, R. Egito
|08:15 – 13:45
|110
|Manutenção de rede
|09/04 (Qui)
|Boqueirão / Hauer
|R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos
|09:00 – 13:30
|112
|Melhorias e ampliações
|09/04 (Qui)
|Santa Cândida
|R. Antonio Macioski, R. Bernardo Sobieck, R. José Americo Tizoni
|10:15 – 16:45
|134
|Melhorias e ampliações
|09/04 (Qui)
|Bom Retiro / Pil.
|R. Claudio Chatagnier, R. Dr. Luiz Fernando Van Der Broocke, R. Jorn. Octavio Secundino
|10:15 – 17:15
|42
|Manutenção e Melhorias
|09/04 (Qui)
|Boa Vista
|R. Pedro Cavichiolo (trecho entre nº 3 e 437)
|10:15 – 13:15
|8
|Melhorias e ampliações
|10/04 (Sex)
|Bom Retiro / V. Alegre
|Av. Des. Hugo Simas, R. Claudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan, R. Nilo Peçanha
|09:45 – 18:15
|160
|Melhorias e ampliações
|11/04 (Sáb)
|Bairro Alto
|R. Fernando Correa de Azevedo, R. José Antonio Belém, R. Pe. José Martini
|13:15 – 17:15
|138
|Melhorias e ampliações
|11/04 (Sáb)
|Hugo Lange
|R. Augusto Stresser, R. Fernandes de Barros, R. Pres. Rodrigo Otávio
|09:15 – 13:15
|118
|Melhorias e ampliações
|12/04 (Dom)
|CIC
|Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira (entre nº 3580 e 4550)
|13:15 – 17:00
|42
|Melhorias e ampliações