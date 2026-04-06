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Curitiba terá 1,6 mil cortes de energia elétrica nesta semana

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/04/26 16h08
Semana tem corte no fornecimento de energia elétrica em Curitiba. Veja lista dos bairros atingidos. Foto: Deposit Photos

A rede elétrica de Curitiba passará por uma extensa rodada de intervenções ao longo desta semana. Entre a terça-feira (07/04) e o domingo (12/04), a Copel vai realizar manutenções e obras de ampliação que impactarão o fornecimento para aproximadamente 1.632 consumidores.

Os desligamentos estão concentrados principalmente na terça-feira, dia com o maior volume de unidades afetadas (667 no total), atingindo bairros como Bairro Alto, Pinheirinho e Hugo Lange. Ao longo da semana, as equipes também atuarão em regiões como Boqueirão, Bom Retiro, Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A orientação para moradores e comerciantes das áreas afetadas é manter os aparelhos eletrônicos desconectados da tomada e evitar qualquer tipo de reparo na rede elétrica interna durante o período, uma vez que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto sem aviso prévio.

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DataBairro (Região)Principais Ruas e Logradouros Afetados (Parcial)HorárioConsumidoresMotivo
07/04 (Ter)Bairro AltoR. Catulo da Paixão Cearense, R. Filipinas, R. India, R. Jordânia09:15 – 16:15148Manutenção de rede
07/04 (Ter)PinheirinhoR. São José dos Pinhais (entre nº 6 e 266)14:45 – 18:15166Melhorias e ampliações
07/04 (Ter)Hugo Lange / Jd. SocialR. Ada Macaggi, R. Guglielmo Marconi, R. Luiz Barreto Murat10:15 – 13:15144Melhorias e ampliações
07/04 (Ter)Boqueirão / HauerR. Tte. Tito Teixeira de Castro, R. 25 de Agosto, R. Carlos de Laet09:00 – 13:30134Melhorias e ampliações
07/04 (Ter)Santa FelicidadeR. Antonio Escorsin, R. Alberto Bernarski, R. Canindé, R. Clara Filla14:30 – 17:3075Melhorias e ampliações
08/04 (Qua)Bairro AltoR. Catulo da Paixão Cearense, R. Nagib da Silva, R. Tailândia13:15 – 16:15101Manutenção de rede
08/04 (Qua)PinheirinhoR. Angelo Caron, R. Prof. Oge de Araújo, R. Castorino Augusto Rodrigues, R. Egito08:15 – 13:45110Manutenção de rede
09/04 (Qui)Boqueirão / HauerR. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos09:00 – 13:30112Melhorias e ampliações
09/04 (Qui)Santa CândidaR. Antonio Macioski, R. Bernardo Sobieck, R. José Americo Tizoni10:15 – 16:45134Melhorias e ampliações
09/04 (Qui)Bom Retiro / Pil.R. Claudio Chatagnier, R. Dr. Luiz Fernando Van Der Broocke, R. Jorn. Octavio Secundino10:15 – 17:1542Manutenção e Melhorias
09/04 (Qui)Boa VistaR. Pedro Cavichiolo (trecho entre nº 3 e 437)10:15 – 13:158Melhorias e ampliações
10/04 (Sex)Bom Retiro / V. AlegreAv. Des. Hugo Simas, R. Claudio Manoel da Costa, R. Valentin Trevisan, R. Nilo Peçanha09:45 – 18:15160Melhorias e ampliações
11/04 (Sáb)Bairro AltoR. Fernando Correa de Azevedo, R. José Antonio Belém, R. Pe. José Martini13:15 – 17:15138Melhorias e ampliações
11/04 (Sáb)Hugo LangeR. Augusto Stresser, R. Fernandes de Barros, R. Pres. Rodrigo Otávio09:15 – 13:15118Melhorias e ampliações
12/04 (Dom)CICAv. Juscelino Kubitschek de Oliveira (entre nº 3580 e 4550)13:15 – 17:0042Melhorias e ampliações
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