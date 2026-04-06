Guia completo para regularizar seu Título de Eleitor para as eleições de 2026

O prazo para estar em dia com a Justiça Eleitoral está chegando ao fim. O cadastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio (quarta-feira), exatamente 151 dias antes do pleito, conforme a Lei nº 9.504/1997. Confira abaixo tudo o que você precisa saber para garantir o seu direito ao voto.

Prazos e datas importantes

Fim do prazo para regularização: 6 de maio.

6 de maio. Primeiro turno das eleições: 4 de outubro.

4 de outubro. Segundo turno (se houver): 25 de outubro.

25 de outubro. Horário de atendimento nos cartórios: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Quem precisa comparecer presencialmente?

O comparecimento ao Cartório Eleitoral é obrigatório para:

Jovens que vão tirar o primeiro Título de Eleitor (alistamento).

Eleitores que ainda não realizaram o cadastramento da biometria.

Eleitores com biometria coletada há mais de 10 anos que não foram reconhecidos pela urna recentemente (o sistema emitirá um alerta).

Atenção: Se você já possui biometria cadastrada, pode realizar os serviços de forma on-line pelo Autoatendimento Eleitoral.

Serviços disponíveis até 6 de maio

Alistamento: Emissão da primeira via do Título. Transferência: Atualização de domicílio para quem mudou de cidade, estado ou país. Atualização de dados (Revisão): Mudança de nome, endereço ou local de votação na mesma cidade. Regularização: Quitação de multas por ausência em eleições anteriores e outras pendências.

Como solicitar os serviços

On-line (Apenas para quem tem biometria)

Acesse o portal de Autoatendimento Eleitoral. Para consultar sua situação, clique em “Título Eleitoral” e selecione a opção 6 (“Consultar situação eleitoral”).

Presencial (Para todos os casos)

Compareça aos Cartórios Eleitorais (no Paraná, o atendimento é das 12h às 18h, sem necessidade de agendamento). Verifique o endereço da sua Zona Eleitoral no site do TRE-PR.

Documentos necessários

Documento oficial de identidade com foto.

CPF (se houver).

Comprovante de residência recente (mínimo 3 meses; máximo 1 ano).

Comprovante de quitação militar (homens que completam 19 anos em 2026).

Comprovante de pagamento de débitos eleitorais (se houver).

Segunda via do Título

Caso precise apenas da segunda via, não é necessário ir ao cartório. O documento pode ser baixado e impresso pelo aplicativo e-Título (Android e iOS) ou pelo site, no menu de autoatendimento.

Por que regularizar?

Estar em dia com a Justiça Eleitoral é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Sem o título regularizado, o cidadão não pode:

Votar;

Tirar ou renovar passaporte ou RG;

Inscrever-se ou tomar posse em concursos públicos;

Renovar matrícula em instituições de ensino;

Candidatar-se a cargos políticos.

Checklist do eleitor:

O prazo final é 6 de maio: Após essa quarta-feira, o cadastro eleitoral fecha e nenhuma alteração (primeira via, transferência ou biometria) poderá ser feita até o fim das eleições. Biometria é a chave: Se você nunca coletou suas digitais, o atendimento deve ser presencial. Quem já tem biometria resolve quase tudo pelo celular ou computador. Documentação completa: Não esqueça o comprovante de residência recente (de 3 meses a 1 ano) e um documento oficial com foto. Homens de 19 anos precisam do certificado de reservista. Consequências além do voto: Estar irregular com o Título de Eleitor impede a emissão de passaporte, renovação de matrícula em faculdades e a posse em concursos públicos. Atendimento gratuito e direto: Todos os serviços da Justiça Eleitoral são de graça. O Cartório Eleitoral atende das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Dúvidas?

WhatsApp: (41) 3330-8500

(41) 3330-8500 Disque-eleitor: 0800 640 8400

0800 640 8400 Custo: Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos. Utilize apenas canais oficiais.