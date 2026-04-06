Eleições

Guia completo para regularizar seu Título de Eleitor para as eleições de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/04/26 15h58
Central de Atendimento do Eleitor, no TRE, está prestando atendimentos aos eleitores que precisam de atualizações em seus títulos.
Central de Atendimento do Eleitor, no TRE, está prestando atendimentos aos eleitores que precisam de atualizações em seus títulos. Foto: Tribuna do Paraná.

O prazo para estar em dia com a Justiça Eleitoral está chegando ao fim. O cadastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio (quarta-feira), exatamente 151 dias antes do pleito, conforme a Lei nº 9.504/1997. Confira abaixo tudo o que você precisa saber para garantir o seu direito ao voto.

Prazos e datas importantes

  • Fim do prazo para regularização: 6 de maio.
  • Primeiro turno das eleições: 4 de outubro.
  • Segundo turno (se houver): 25 de outubro.
  • Horário de atendimento nos cartórios: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Quem precisa comparecer presencialmente?

O comparecimento ao Cartório Eleitoral é obrigatório para:

  • Jovens que vão tirar o primeiro Título de Eleitor (alistamento).
  • Eleitores que ainda não realizaram o cadastramento da biometria.
  • Eleitores com biometria coletada há mais de 10 anos que não foram reconhecidos pela urna recentemente (o sistema emitirá um alerta).

Atenção: Se você já possui biometria cadastrada, pode realizar os serviços de forma on-line pelo Autoatendimento Eleitoral.

Serviços disponíveis até 6 de maio

  1. Alistamento: Emissão da primeira via do Título.
  2. Transferência: Atualização de domicílio para quem mudou de cidade, estado ou país.
  3. Atualização de dados (Revisão): Mudança de nome, endereço ou local de votação na mesma cidade.
  4. Regularização: Quitação de multas por ausência em eleições anteriores e outras pendências.

Como solicitar os serviços

On-line (Apenas para quem tem biometria)

Acesse o portal de Autoatendimento Eleitoral. Para consultar sua situação, clique em “Título Eleitoral” e selecione a opção 6 (“Consultar situação eleitoral”).

Presencial (Para todos os casos)

Compareça aos Cartórios Eleitorais (no Paraná, o atendimento é das 12h às 18h, sem necessidade de agendamento). Verifique o endereço da sua Zona Eleitoral no site do TRE-PR.

Documentos necessários

  • Documento oficial de identidade com foto.
  • CPF (se houver).
  • Comprovante de residência recente (mínimo 3 meses; máximo 1 ano).
  • Comprovante de quitação militar (homens que completam 19 anos em 2026).
  • Comprovante de pagamento de débitos eleitorais (se houver).

Segunda via do Título

Caso precise apenas da segunda via, não é necessário ir ao cartório. O documento pode ser baixado e impresso pelo aplicativo e-Título (Android e iOS) ou pelo site, no menu de autoatendimento.

Por que regularizar?

Estar em dia com a Justiça Eleitoral é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Sem o título regularizado, o cidadão não pode:

  • Votar;
  • Tirar ou renovar passaporte ou RG;
  • Inscrever-se ou tomar posse em concursos públicos;
  • Renovar matrícula em instituições de ensino;
  • Candidatar-se a cargos políticos.

Checklist do eleitor:

  1. O prazo final é 6 de maio: Após essa quarta-feira, o cadastro eleitoral fecha e nenhuma alteração (primeira via, transferência ou biometria) poderá ser feita até o fim das eleições.
  2. Biometria é a chave: Se você nunca coletou suas digitais, o atendimento deve ser presencial. Quem já tem biometria resolve quase tudo pelo celular ou computador.
  3. Documentação completa: Não esqueça o comprovante de residência recente (de 3 meses a 1 ano) e um documento oficial com foto. Homens de 19 anos precisam do certificado de reservista.
  4. Consequências além do voto: Estar irregular com o Título de Eleitor impede a emissão de passaporte, renovação de matrícula em faculdades e a posse em concursos públicos.
  5. Atendimento gratuito e direto: Todos os serviços da Justiça Eleitoral são de graça. O Cartório Eleitoral atende das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Dúvidas?

  • WhatsApp: (41) 3330-8500
  • Disque-eleitor: 0800 640 8400
  • Custo: Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos. Utilize apenas canais oficiais.
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