Curitiba autoriza obras de revitalização no Parque Náutico e Praça Menonitas

Dois espaços públicos de Curitiba vão receber obras de revitalização nos próximos meses. Na última quarta-feira (01/04) o prefeito Eduardo Pimentel assinou a ordem de serviço que libera o início das obras do Parque Náutico e da Praça Menonitas.

As duas obras vão utilizar recursos repassados da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para a prefeitura. O anúncio dessa transferência foi feito em maio do ano passado, durante a 1ª edição do Assembleia nos Bairros, na Regional Boqueirão.

Conforme detalhes da prefeitura, o projeto de reforma da Praça Menonitas inclui cancha de futebol society, pista de skate e mais área verde. A obra vai receber R$ 2.404.716,11 e será executada pela empresa Cazamusa Construção Civil, vencedora da licitação.

Já no Parque Náutico o projeto prevê parquinho infantil temático, além de atualização na iluminação e recapeamento das vias, com recursos de R$ 2.831.390,25. A empresa responsável por essa revitalização é a Malbec Engenharia de Obras.

Os espaços estão localizados na Regional Boqueirão. As obras devem durar nove meses.