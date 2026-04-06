Fim do buraco? Cinco ruas tradicionais de Curitiba recebem asfalto novo

Cinco ruas dos bairros São Braz, Mossunguê e Santa Felicidade recebem obras de pavimentação pela Prefeitura de Curitiba, somando 1.280 metros de extensão. Os serviços são executados pelo método de reciclagem do pavimento, técnica que reutiliza o asfalto antigo misturado com novos materiais para criar uma base mais resistente e durável, com menor impacto ambiental.

As intervenções fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. As obras dependem das condições climáticas para conclusão e abrangem vias que apresentavam desgaste devido ao tráfego intenso ao longo dos anos.

Moradores antigos da região acompanham os trabalhos. Arnaldo Marques de Andrade, que nasceu e foi criado no São Braz, utiliza diariamente a Rua São Dimas no caminho para o trabalho como encarregado de manutenção. Dirceu Ferrari, aposentado há 40 anos no bairro, lembrou que a primeira pavimentação da Rua Dimas de Abreu foi feita há 35 anos com recursos dos próprios moradores.

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A população pode solicitar obras e melhorias para os bairros através do programa Fala Curitiba. Até 3 de junho, a Prefeitura recolhe sugestões dos moradores para definir a aplicação do orçamento municipal. A participação pode ser feita pela internet, pelo Fala Móvel ou em 29 reuniões presenciais de priorização nas dez Administrações Regionais, entre 25 de maio e 12 de junho.

Além da Rua Dimas de Abreu, com 510 metros de extensão, recebem pavimentação a Rua Professor Olavo Del Claro (90m) e a Rua Ernesto Valt (140m), no Mossunguê, e as ruas Aboud Khalil (190m) e Renascença (350m), em Santa Felicidade. Nesta segunda-feira (6), os serviços devem iniciar na Rua Milton Camargo de Oliveira (275m), entre as ruas Ângelo Massignan e Nelson Thomaz, também no São Braz.