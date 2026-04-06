Como a missão Artemis 2 capturou a primeira foto da Lua a olho nu?

A Nasa divulgou uma foto inédita da Lua capturada pelos astronautas da missão Artemis 2, que marca o retorno de viagens tripuladas ao entorno lunar após 50 anos. O registro é histórico porque mostra a curvatura da Lua vista a olho nu pela primeira vez, diferente das imagens anteriores feitas por equipamentos robóticos. A tripulação é composta por quatro astronautas, incluindo a primeira mulher e o primeiro astronauta negro em uma missão lunar.

O que torna essa foto da Lua tão especial?

A imagem é a primeira capturada a olho nu por astronautas, mostrando toda a bacia oriental na borda do disco lunar. Antes, todos os registros similares eram feitos apenas por equipamentos robóticos, sem a presença humana. A Nasa destacou que se trata de um momento histórico na exploração espacial.

Quem são os astronautas da missão Artemis 2?

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch e Victor Glover. Christina Koch é a primeira mulher a participar de uma missão lunar, enquanto Victor Glover é o primeiro astronauta negro a integrar esse tipo de viagem. A equipe representa um marco de diversidade na exploração espacial.

Quando a missão Artemis 2 foi lançada?

A Nasa lançou a missão na quarta-feira, primeiro de abril. A viagem tem duração prevista de dez dias pelo entorno da Lua. Este é o primeiro voo tripulado ao redor do satélite natural da Terra em cinco décadas, desde as últimas missões Apollo.

Por que a missão Artemis 2 é importante?

A missão marca o retorno da humanidade às proximidades da Lua após 50 anos sem viagens tripuladas. Ela representa um passo fundamental para futuras explorações lunares e estabelece novos padrões de inclusão, com uma tripulação diversificada que reflete a sociedade atual.

O que é a bacia oriental da Lua?

A bacia oriental é uma grande formação geológica na superfície lunar, resultado de antigos impactos de asteroides. Ela está localizada na borda do disco lunar visível da Terra. Até agora, nunca havia sido vista completamente a olho nu por astronautas, apenas por câmeras e equipamentos automáticos.

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Fonte: Agência Brasil