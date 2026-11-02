Volta do feriado de Finados movimenta estradas do Paraná; veja horários de pico

O retorno do feriado de Finados deve aumentar o movimento nas rodovias do Paraná nesta segunda-feira (2), principalmente nos acessos a Curitiba. Na BR-277, a previsão é de aproximadamente 26 mil veículos no sentido da capital, com maior concentração de tráfego entre 13h e 20h. Na BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, a expectativa também é de tráfego mais intenso ao longo do dia.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, cerca de 20 mil veículos passaram pelo ponto de monitoramento da BR-277, em São José dos Pinhais, até a divulgação do boletim de domingo (1º). Desse total, aproximadamente 13 mil seguiram em direção ao litoral e outros 7 mil trafegaram no sentido Curitiba.

O movimento de veículos que deixam as praias já começou a aumentar, mas, até o último levantamento, não havia registro de lentidão significativa na BR-277. Nas rodovias PR-508, que liga Matinhos à BR-277, e PR-407, acesso a Pontal do Paraná, o tráfego era intenso em direção à rodovia federal, também sem congestionamentos informados pela concessionária.

Na Serra do Mar, a presença de neblina exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente nos trechos de curvas e declives.

Retorno das praias deve ter pico de movimento à tarde

A previsão da EPR Litoral Pioneiro é de que aproximadamente 34 mil veículos passem pela BR-277 nesta segunda-feira. Desse total, 26 mil devem seguir em direção a Curitiba e 8 mil no sentido contrário, rumo ao litoral.

O horário de maior movimento está previsto entre 13h e 20h, período em que muitos motoristas devem deixar as praias após o feriado. A concessionária recomenda planejar a viagem e, sempre que possível, evitar os horários de maior concentração de veículos.

BR-376 terá movimento mais intenso entre 11h e 17h

Na BR-376, principal ligação entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, a Arteris Litoral Sul prevê aumento do movimento nesta segunda-feira (2), especialmente entre 11h e 17h. No domingo (1º), a faixa de maior circulação prevista pela concessionária foi das 10h às 17h.

A empresa informou que manterá equipes de inspeção, guinchos, ambulâncias e monitoramento das rodovias durante o feriado. Motoristas podem consultar as condições do tráfego e solicitar atendimento pelo telefone 0800 725 1771 ou pelo WhatsApp (16) 3969-8491.

Os horários divulgados representam previsões de maior circulação e não indicam, necessariamente, a ocorrência de congestionamentos.

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Rodovias do interior do Paraná também exigem atenção

No interior do Paraná, a atenção deve ser mantida em rodovias de grande circulação, como a BR-369, que atravessa a região Norte, a BR-373, nos Campos Gerais, e a BR-277, que também liga Curitiba às regiões Central e Oeste do estado.

Embora não haja, nos dados disponibilizados até o momento, informações específicas sobre congestionamentos nesses trechos, a previsão de instabilidade climática pode dificultar o deslocamento dos motoristas durante o retorno do feriado.

De acordo com o Simepar, o Paraná terá condições favoráveis à formação de temporais nesta segunda-feira, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes regiões. A combinação de pista molhada e visibilidade reduzida exige cautela, especialmente nos períodos de maior movimento.

Cuidados para quem vai pegar a estrada

A orientação das concessionárias é respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar ultrapassagens arriscadas. Em trechos com neblina, os motoristas devem reduzir a velocidade e utilizar os faróis baixos.

Durante chuvas intensas, a recomendação é procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições, evitando parar no acostamento, exceto em situações de emergência.

Na BR-277 e nas demais rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro, informações sobre as condições de tráfego e solicitações de atendimento podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp 0800 277 0153.