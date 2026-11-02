De fábula a crítica ao consumo: como foi a redação do vestibular da UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aplicou neste domingo (1º) a prova do Vestibular 2027, marcando a estreia do novo modelo do processo seletivo em fase única. Dos 43.290 candidatos inscritos, 34.773 compareceram aos locais de prova, registrando uma abstenção de 19,76% (8.557 ausentes).

A edição registrou a maior procura da instituição nos últimos seis anos. “Tivemos o maior número de inscritos dos últimos seis anos, e 48% fizeram o ensino médio em escolas públicas”, destacou o reitor da UFPR, professor Marcos Sunye.

Com o retorno da fase única, apenas os candidatos inscritos para o curso de Música realizarão uma etapa específica adicional, agendada para esta segunda-feira (2), a partir das 10h30.

Descentralização e infraestrutura

Iniciada às 14h, a avaliação foi aplicada em 12 municípios: dez no Paraná (Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo), além de Joinville (SC) e, de forma inédita, Santa Maria (RS).

Ao todo, 26 locais de prova foram mobilizados pelo Núcleo de Concursos (NC), que contou com o trabalho de 3.178 colaboradores. A capital paranaense concentrou a maioria dos concorrentes (71,4%), seguida por Londrina (5,4%), Joinville (5,2%) e Santa Maria (4%).

Estrutura da prova e inovação na redação

O exame contou com 80 questões objetivas de múltipla escolha e duas questões discursivas. Na parte escrita, a primeira questão propôs a transposição da fábula “A rã e o touro”, de Esopo, para um texto denotativo de até cinco linhas. A segunda questão solicitou a elaboração de uma narrativa de até 15 linhas a partir de uma ilustração do artista polonês Pawel Kuczynski sobre rotina e consumo.

O formato em fase única passou por validação prévia em maio deste ano, quando a universidade realizou um simulado com 1.693 estudantes. “Foi uma oportunidade para os candidatos se familiarizarem com a prova e para a equipe do próprio NC testar o modelo, que se mostrou adequado para uma avaliação eficaz e equânime”, explicou o diretor do Núcleo de Concursos, professor Marco Antonio Randi.

Distribuição de vagas e cotas

O Vestibular 2027 oferta 4.603 vagas em 130 cursos de graduação, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com subcotas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). A ampla concorrência conta ainda com uma vaga suplementar por curso destinada a PcD.

De acordo com a instituição, seguindo as regras de acesso, todos os cotistas concorrem primeiramente na ampla concorrência. A reserva de vagas é acionada apenas caso a pontuação não atinja a nota de corte geral.

Próximas etapas e resultado

3 de novembro (Terça-feira), ao meio-dia: Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. Recursos poderão ser interpostos até as 11h59 de 5 de novembro.

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. Recursos poderão ser interpostos até as 11h59 de 5 de novembro. 25 de novembro: Divulgação da lista de candidatos que terão as questões discursivas corrigidas (equivalente a três vezes o número de vagas de cada curso).

Divulgação da lista de candidatos que terão as questões discursivas corrigidas (equivalente a três vezes o número de vagas de cada curso). 15 de janeiro de 2027: Divulgação do resultado final e lista de aprovados, acompanhada do tradicional banho de lama no Campus Agrárias, em Curitiba.