Feriado de Finados em Curitiba: shows, carros antigos e mais. Veja a programação completa

O feriado de Finados, nesta segunda-feira (2 de novembro), terá atrações teatrais infantis, evento automobilístico e exposições de arte em Curitiba. A programação reúne opções para famílias e fãs da cultura automotiva em teatros, centros culturais e parques da cidade.
Espetáculos infantis
Para as crianças, o Teatro Espaço da Criança apresenta a peça Vini Pirata e a Concha Mágica, às 14h. Mais tarde, às 18h, o Teatro Positivo recebe o espetáculo Mistérios S/A.
Carros antigos
O Parque Barigui sedia o último dia da 7ª edição do Old & Low Car Curitiba. O encontro reúne veículos antigos e personalizados, além de atrações voltadas aos admiradores da cultura automobilística. As atividades acontecem das 10h às 20h.
Exposições
A CAIXA Cultural Curitiba oferece duas mostras com entrada gratuita:
- World Press Photo: Reúne imagens marcantes do fotojornalismo internacional.
- Toda Árvore Tem Raiz: Apresenta uma proposta artística sobre memória e origens.
(Antes de sair de casa, consulte a disponibilidade de ingressos e eventuais confirmações de horários de funcionamento no feriado).
Programação para Segunda-feira (2 de novembro)
- Old & Low Car Curitiba — Parque Barigui, das 10h às 20h.
- Vini Pirata e a Concha Mágica — Teatro Espaço da Criança, às 14h.
- Mistérios S/A — Teatro Positivo, às 18h.
- World Press Photo — CAIXA Cultural Curitiba (Entrada gratuita).
- Toda Árvore Tem Raiz — CAIXA Cultural Curitiba (Entrada gratuita).