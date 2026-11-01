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Feriado de Finados em Curitiba: shows, carros antigos e mais. Veja a programação completa

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Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 01/11/26 20h58
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Old & Low Car Curitiba
O Parque Barigui sedia o último dia da 7ª edição do Old & Low Car Curitiba. O encontro reúne veículos antigos e personalizados, além de atrações voltadas aos admiradores da cultura automobilística. Foto: Divulgação

O feriado de Finados, nesta segunda-feira (2 de novembro), terá atrações teatrais infantis, evento automobilístico e exposições de arte em Curitiba. A programação reúne opções para famílias e fãs da cultura automotiva em teatros, centros culturais e parques da cidade.

Espetáculos infantis

Para as crianças, o Teatro Espaço da Criança apresenta a peça Vini Pirata e a Concha Mágica, às 14h. Mais tarde, às 18h, o Teatro Positivo recebe o espetáculo Mistérios S/A.

Carros antigos

O Parque Barigui sedia o último dia da 7ª edição do Old & Low Car Curitiba. O encontro reúne veículos antigos e personalizados, além de atrações voltadas aos admiradores da cultura automobilística. As atividades acontecem das 10h às 20h.

Exposições

A CAIXA Cultural Curitiba oferece duas mostras com entrada gratuita:

  • World Press Photo: Reúne imagens marcantes do fotojornalismo internacional.
  • Toda Árvore Tem Raiz: Apresenta uma proposta artística sobre memória e origens.

(Antes de sair de casa, consulte a disponibilidade de ingressos e eventuais confirmações de horários de funcionamento no feriado).

Programação para Segunda-feira (2 de novembro)

  • Old & Low Car Curitiba — Parque Barigui, das 10h às 20h.
  • Vini Pirata e a Concha Mágica — Teatro Espaço da Criança, às 14h.
  • Mistérios S/A — Teatro Positivo, às 18h.
  • World Press Photo — CAIXA Cultural Curitiba (Entrada gratuita).
  • Toda Árvore Tem Raiz — CAIXA Cultural Curitiba (Entrada gratuita).
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