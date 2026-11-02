Foz do Iguaçu além das Cataratas: 5 passeios aproveitar a cidade

As Cataratas do Iguaçu são, de longe, o principal atrativo de Foz do Iguaçu. É visita obrigatória e ponto. Mas há outros passeios para serem feitos com as crianças que se consolidam no roteiro de quem visita a cidade da fronteira, especialmente nos meses do verão, provando que a alta temporada no Paraná não vive apenas do litoral e das praias do noroeste.

Nos últimos anos, a oferta de atrativos turísticos em Foz do Iguaçu vem aumentando, coincidindo com a chegada de grandes grupos de entretenimento já conhecidos em outras partes do Brasil. Isso proporciona aos visitantes um cardápio variado, que atende aos diferentes gostos, que vão desde imersão na natureza e na vida animal a experiências interativas em cenários hiper-realistas.

Essa diversificação faz parte de uma estratégia do governo do Paraná e da prefeitura de Foz do Iguaçu de fomentar o turismo para além das Cataratas do Iguaçu e aumentar o período de estadia dos turistas, injetando mais dinheiro na economia local.

“A gente parou de ser só o destino das Cataratas para virar uma referência de como receber bem. Ver a cidade cheia e o pessoal trabalhando é o que importa. O desafio agora é manter o ritmo em 2026, mas com a estrutura e o planejamento que a gente montou, estamos confiantes que o turismo de Foz só vai crescer”, afirmou o secretário de turismo de Foz do Iguaçu, Jin Bruno Petrycoski.

Confira cinco atrativos para aproveitar na cidade:

AquaFoz

O AquaFoz está praticamente novo. Inaugurado em novembro de 2025, o espaço é um dos maiores aquários da América do Sul. Ele conta com diversos tanques, incluindo o segundo maior tanque oceânico do Brasil, com 2 milhões de litros d’água. Tudo isso em uma estrutura de concreto equivalente a um prédio de 20 andares. O aquário abriga cerca de 300 espécies e 10 mil animais de águas doce e salgada, incluindo algumas ameaçadas, como o surubim-do-Iguaçu. No plantel tem ainda tubarões, raias, dourados, pirarucus, entre outros. Sem contar os répteis em um ambiente externo, com jabutis, jiboias, iguanas e outros.

Serviço:

AquaFoz

Av. das Cataratas – BR-469 km 18 – Foz do Iguaçu

Contato: contato@aquafoz.com.br

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 18h30

Ingressos: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia) / R$ 60 (entre 3 e 11 anos). Crianças de até 2 anos não pagam

Mais informações: www.aquafoz.com.br

Dreams Park Show

A diversão é garantida nas cinco atrações que fazem parte do complexo do Dreams Park Show. No Museu de Cera, os visitantes podem tirar fotos ao lado de personagens famosos. No espaço Maravilhas do Mundo é fácil estar em grandes monumentos em poucos minutos. No Vale dos Dinossauros, a imersão é garantida nas trilhas rodeadas por dinossauros. No Dreams Ice Bar, uma experiência congelante com a temperatura de -10ºC. E para completar, o Motor Show apresenta carros fazendo acrobacias, além do famoso globo da morte.

Serviço:

Dreams Park Show

Av. das Cataratas, 8100 – Foz do Iguaçu

Contato: (45) 3527-8100 (WhatsApp)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 22h

Ingressos: De R$ 99,99 a R$ 119,99 (inteira) / De R$ 74,99 a R$ 84,990 (meia). O preço depende das atrações escolhidas, com opção de combo para mais de uma. Crianças de até 3 anos não pagam

Mais informações: www.dreamsparkshow.com.br

Eco Park Foz

Quem busca contato com a natureza e aprendizado, o Eco Park Foz é o lugar ideal. Fruto de um trabalho de vários anos de cuidado com os animais, o lugar é uma oportunidade única de interagir com eles. Além dos voos das aves de rapina e apresentação da falcoaria clássica, o espaço conta com uma fazendinha com mini cabras, ovelhas, coelhos e outros bichinhos, na qual as crianças podem alimentá-los e ficar bem perto. O Eco Park Foz ainda tem a floresta dos primatas, um viveiro de imersão para uma conexão real com os animais.

Serviço:

Eco Park Foz

Rua Cruz Alta, 111 – Foz do Iguaçu

Contato: 0800 200 2019

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 119,99 (inteira) / R$ 84,99 (meia). Crianças de até 3 anos não pagam

Mais informações: www.dreamsecopark.com.br

Parque das Aves

Imersão é a principal palavra do Parque das Aves, uma das poucas instituições do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. O visitante é convidado a adentrar uma área preservada de floresta e se deparar com várias espécies de aves, bem de perto. TUcanos, flamingos, papagaios, harpias e corujas estão no passeio. Um dos pontos altos é o viveiro com mais de 100 araras, no qual os visitantes podem entrar e ficar no mesmo ambiente. Além das aves, o parque ainda tem alguns répteis, como jacarés, jiboias e sucuris.

Serviço:

Parque das Aves

Av. das Cataratas, 12450 – Foz do Iguaçu

Contato: (45) 3529-8282 (WhatsApp)

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 17h30

Ingressos: R$ 110,00 (inteira) / R$ 55,00 (meia). Crianças de até 8 anos não pagam

Mais informações: www.parquedasaves.com.br

Wonder Park Foz

Diversão também não falta no Wonder Park Foz. São cinco atrações para todos os gostos e possibilidades. O Movie Cars, o visitante encontra os carros mais icônicos dos filmes de Hollywood. No Lumina Park, uma trilha noturna com muita tecnologia, arte e interatividade. No Show das Águas, um espetáculo que combina águas dançantes, luzes e projeções 3D. No Bonnie’s Burger, a reprodução de uma hamburgueria temática dos anos 1950. E no Big Land, atração recém-inaugurada, muita brincadeira no parque de jogos e brinquedos gigantes.

Serviço:

Wonder Park Foz

Av. das Cataratas, 11547 – Foz do Iguaçu

Contato: (45) 3132-5419

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 22h

Ingressos: De R$ 100,00 a R$ 180,00 (inteira) / De R$ 50,00 a R$ 90,00 (meia). O preço depende das atrações escolhidas, com opção de combo para mais de uma. Crianças de até 2 anos não pagam

Mais informações: www.wonderparkfoz.com.br