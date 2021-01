As vítimas do grave acidente do ônibus que tombou e despencou da pista no km 668, na BR 376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (25), estão chegando de helicóptero aos hospitais de Curitiba. A informação que uma pessoa em estado grave está internada no Cajuru. Foram 19 vítimas fatais (O número repassado pelas autoridades foi ajustado de 21 pra 19 após recontagem do IML), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu às 8h30 sentido Santa Catarina, perto da Curva da Santa e mobiliza equipes de bombeiros e helicópteros da Polícia Militar (PM) do Paraná e do estado vizinho. Além dos mortos, são sete vítimas graves, seis vítimas moderadas e 20 vítimas leves.

O veículo acidentado tinha cerca de 54 pessoas ( 52 passageiros e 2 motoristas) seguia para Balneário Camboriú e vinha de Ananindeua (PA). Equipes em caminhões de Combate a Incêndio e Resgate do Corpo de Bombeiros do PR, ambulâncias do Corpo de Bombeiros do Paraná e Santa Catarina, viaturas de Busca e Salvamento dos bombeiros, carros da concessionária Litoral Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aeronaves da PM do Paraná e Santa Catarina estão no local.

A pista sentido Santa Catarina foi completamente liberada às 15h10.

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o acidente envolvendo várias pessoas residentes no Norte do país. ‘É com tristeza que recebi a notícia do grave acidente, em Guaratuba, no litoral do Paraná, envolvendo um ônibus de turismo de Belém. Imediatamente, pedi para o secretário de segurança do estado entrar em contato com os responsáveis pelo resgaste, no local do acidente, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário. Meus sentimentos aos que perderam familiares nesse terrível acidente”, disse o governador paraense em suas redes sociais.

