Vereador eleito no PR atropela, mata idoso e tenta escapar de local pegando carona com vereadora

Vereador eleito em Guarapuava, Kenny Rogers Gonçalves Anacleto, mais conhecido como Kenny do Cartório (MDB), foi preso após atropelar um idoso que andava na calçada de uma avenida da cidade localizada na região central do Paraná. O acidente aconteceu no fim da tarde de sábado (21) e o idoso morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Kenny foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo de trânsito com agravantes de estar sob efeito de álcool, omissão de socorro e tentativa de fuga.

Kenny Rogers Goncalves Anacleto foi eleito vereador em Guarapuava. Foto: Reprodução/TSE.

Após o atropelamento, o vereador de 33 anos entrou em uma caminhonete que passava pelo local. Segundo a RPC, esse veículo era dirigido pela vereadora Beatriz Aparecida Gonçalves, reeleita em Guarapuava com o nome de Professora Bia. A PCPR informou que em um primeiro momento ela foi investigada por possível envolvimento na fuga.

“Mas não foram encontrados indícios suficientes para sua atuação. A apuração revelou que ela não sabia quem era o motorista e estava ligando para o 190 para pedir auxílio no momento da abordagem”, completou a polícia.

O caso continua sendo analisado pela PCPR, que deve divulgar mais informações conforme o andamento das investigações. O idoso atropelado tinha 82 anos e morreu no local.

E aí, defesa?

A reportagem tentou contado com a defesa dos envolvidos, mas não obteve sucesso. O espaço para posicionamento está aberto.