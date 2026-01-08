Verão Maior Paraná inicia com shows e reforço na segurança no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná começa nesta sexta-feira (9) com uma série de 39 shows ao longo de cinco semanas no Litoral do Estado. O DJ Alok abre as apresentações em Matinhos, às 22h. Para garantir a segurança do público, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) preparou uma estrutura reforçada.

Mais de 2.500 profissionais da Sesp estarão atuando no Litoral durante a temporada. A expectativa é superar o público de 1,8 milhão de pessoas que participaram dos shows na edição anterior. Além do efetivo policial ampliado, haverá ações integradas de inteligência para prevenir incidentes.

Dicas de segurança para o público

A Sesp recomenda algumas medidas para que o público aproveite os eventos com tranquilidade:

– Chegar cedo para evitar aglomerações

– Identificar crianças e idosos com pulseiras disponibilizadas nos postos policiais

– Ficar atento aos pontos de atendimento médico

– Proteger objetos pessoais como celulares e carteiras

– Evitar banhos de mar à noite e não entrar na água após consumir álcool

– Combinar pontos de encontro com o grupo

– Seguir orientações da equipe organizadora e das forças de segurança

Com essas precauções e a colaboração de todos, a expectativa é que o Verão Maior Paraná 2026 seja um evento seguro e agradável para os participantes.

