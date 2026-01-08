Princípio de incêndio em casa noturna em Curitiba mobiliza Bombeiros e trava avenida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (08) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma casa noturna localizada em uma das regiões mais movimentadas de Curitiba. O estabelecimento, situado na esquina da Avenida Presidente Taunay com a Rua Vicente Machado, no bairro Batel, exigiu rápida intervenção das equipes devido à proximidade com um hospital. Não há feridos.

Por volta das 7h20, os bombeiros já estavam na fase final dos trabalhos de combate às chamas. A ocorrência provocou a interdição da Avenida Presidente Taunay no cruzamento com a Rua Vicente Machado, afetando o trânsito na região durante o início da manhã.

Uma viatura da Secretaria de Trânsito (Setran) permanece no local para orientar os motoristas, com cones indicando rotas alternativas. Apenas pessoas que necessitam de atendimento no hospital próximo estão tendo acesso liberado à área. A previsão é que o tráfego seja normalizado ainda no início da manhã, logo após a conclusão dos trabalhos de controle do incêndio.

Segundo informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, os proprietários da casa noturna já compareceram ao local e identificaram a possível causa do incidente: um curto-circuito na parte posterior do estabelecimento, especificamente na área da cozinha.

Tragédias históricas em casas noturnas

O incidente poderia ter tomado proporções maiores devido às características do estabelecimento. O principal risco era a propagação das chamas para o interior da casa noturna, onde há proteções acústicas e materiais altamente inflamáveis, como ocorreu com a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e recentemente na casa noturna Le Constellation, na Suíça. Felizmente, a rápida atuação do Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se alastrasse, controlando as chamas antes que causassem danos mais extensos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉