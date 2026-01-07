Bar centenário de Curitiba contrata “cuidador de idosos”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aos 121 anos, um dos bares mais antigos do Brasil já movimenta as redes sociais antes mesmo de reabrir suas portas. O Bar Stuart lançou uma campanha de contratação para chef de cozinha que está gerando burburinho entre os curitibanos. Com o bem-humorado título de “Cuidador de Idosos“, a ação faz uma referência carinhosa à idade centenária do estabelecimento e busca um profissional que saiba comandar a cozinha preservando os sabores que fazem parte da memória afetiva de gerações.

A campanha deixa claro: nada de “gourmetização”. O que se busca é alguém que domine os clássicos da culinária de boteco que marcaram a trajetória do Stuart, como a tradicional Carne de Onça, o Frango a Passarinho, as Pernas de Rã e os Bagos de Boi. Com linguagem leve e nostálgica, a iniciativa tem conquistado engajamento nas redes e reforça os laços do bar com seu público fiel.

Desde 1904, o Stuart se estabeleceu como parte da identidade cultural curitibana, reunindo moradores e visitantes em torno de sua atmosfera única. Por mais de um século, o bar testemunhou transformações da cidade enquanto mantinha seu caráter singular.

A nova fase do estabelecimento está sob o comando do Grupo Mustang Sally e Quintal do Monge, que assume a gestão com a promessa de modernizar sem descaracterizar. “Nossa intenção é manter tudo o que fez do Stuart um lugar tão marcante”, afirma Lincoln Almeida, diretor do grupo. A disposição interna, ambientação e parte do mobiliário tradicional serão preservados, garantindo que a essência do lugar permaneça intacta.

O arquiteto André Henning assina o projeto de revitalização, trabalhando na recuperação das características históricas do imóvel, com um equilíbrio entre preservação e melhorias necessárias para a nova fase.

Localizado na Praça General Osório, nº 427, no Centro de Curitiba, o Bar Stuart está em obras. A data exata da reabertura será anunciada em breve pelos canais oficiais do estabelecimento, mas a expectativa já cresce entre os frequentadores que aguardam para reviver ou conhecer este pedaço da história curitibana.