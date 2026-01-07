Paula Lima e Orquestra À Base de Corda fazem tributo a Rita Lee no Guairão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cantora paulistana Paula Lima se junta à Orquestra À Base de Corda (OABC) de Curitiba nesta quinta-feira (8/1) para um show em homenagem à obra de Rita Lee. A apresentação, que acontece às 20h no Teatro Guaíra, é um dos destaques da segunda noite da 43ª Oficina de Música de Curitiba.

Os ingressos para o tributo estão à venda no site www.diskingressos.com.br, com valores a partir de R$ 30. O espetáculo promete revisitar os grandes sucessos da carreira de Rita Lee, unindo a voz potente de Paula Lima aos arranjos da OABC, um dos grupos curitibanos de maior destaque no cenário da música popular.

Outro ponto alto da programação é o show da Nave Mãe, às 19h no Guairinha. A banda, que por anos acompanhou Hermeto Pascoal, apresentará um repertório totalmente dedicado à Música Universal do multi-instrumentista, incluindo clássicos e composições recentes.

No Teatro Paiol, também às 19h, o grupo Seiferts divide o palco com o renomado baterista Robertinho Silva. O espetáculo ‘Tocando e Contando Histórias’ revisita gravações marcantes da MPB, enquanto Silva compartilha memórias de sua trajetória musical.

Para os apreciadores da música erudita, o Quarteto Poty se apresenta na Capela Santa Maria às 19h, com participação especial do saxofonista Douglas Braga. O programa inclui obras do romantismo europeu, como o Quarteto Americano de Dvořák e o Quinteto para Clarineta de Brahms, adaptado para saxofone.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, contando com diversos apoiadores e patrocinadores. O evento, que reúne shows, oficinas e apresentações, segue até o dia 17 de janeiro.