Mulher é presa por golpes do ‘falso aluguel’ em Matinhos; prejuízo passa de R$ 50 mil

Por Polícia Civil Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/01/26 21h02
Suspeita de aplicar 15 golpes do falso aluguel é presa no litoral do Paraná
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher de 45 anos suspeita de aplicar mais de 15 golpes do tipo “falso aluguel” em Matinhos, no Litoral paranaense. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (07/01), durante a operação Verão Maior Paraná, período de alta temporada na região.

As investigações começaram após diversas vítimas procurarem a Delegacia de Matinhos para relatar os prejuízos sofridos, que já ultrapassam R$ 50 mil, conforme explicou o delegado da PCPR Thiago Andrade.

“Até o momento, 15 vítimas registraram ocorrência e representaram criminalmente contra a investigada. De forma inequívoca, ela obtinha vantagem em prejuízo alheio, empregando fraude para ludibriar as vítimas”, afirmou o delegado.

A Justiça decretou a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, considerando que, se permanecesse em liberdade, a suspeita poderia continuar aplicando os golpes, especialmente neste período de verão, quando aumenta significativamente a busca por imóveis para locação no litoral.

Vítima de golpe? Saiba o que fazer

Para quem foi vítima deste tipo de golpe, a orientação da PCPR é registrar um Boletim de Ocorrência. O registro pode ser feito pessoalmente, na delegacia mais próxima, ou pela internet, pelo site da Polícia Civil. O B.O. online é uma alternativa rápida que evita deslocamentos desnecessários.

É importante que as vítimas incluam provas ao fazer o registro, como capturas de tela de conversas, chaves PIX utilizadas nas transferências de dinheiro e prints de páginas da internet utilizadas pelos golpistas. Essas evidências são fundamentais para o andamento das investigações.

