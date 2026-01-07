Golpe da piscina: polícia desmonta esquema milionário no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou um esquema de estelionato envolvendo o desvio de materiais de construção civil em Pontal do Paraná. As investigações começaram após a recuperação de uma piscina avaliada em mais de R$ 16 mil na terça-feira (06/01), quando foram constatadas irregularidades em compras de alto valor realizadas com dados falsos em lojas do setor.

A piscina, subtraída em dezembro de 2025, foi devolvida ao proprietário após diligências policiais. As investigações revelaram que o material fazia parte de um esquema maior de desvio de materiais de construção, com prejuízos estimados em R$ 30 mil.

Segundo o delegado Fabiano Oliveira, o grupo já era investigado por desvios anteriores, que somavam mais de meio milhão de reais. Essas investigações resultaram na prisão de um empresário por receptação em Piraquara.

A polícia descobriu que o grupo havia desviado outros materiais, incluindo piscinas, de uma loja em Pontal do Paraná. Na segunda-feira (05/01), os investigados planejavam um novo golpe contra uma loja de materiais de construção em Curitiba, envolvendo placas de gesso avaliadas em cerca de R$ 30 mil. A ação policial impediu a retirada do material.

O esquema funcionava com o uso de dados cadastrais falsos para realizar compras de alto valor. Os criminosos solicitavam links de pagamento via cartão de crédito e contratavam serviços de frete para retirar as mercadorias. Após a entrega, os pagamentos eram contestados, causando prejuízo às vítimas. Os materiais eram então revendidos por valores inferiores nas redes sociais.

Os golpes identificados até o momento somam prejuízos superiores a R$ 700 mil. As investigações continuam para recuperar os materiais desviados e identificar todos os envolvidos.

A polícia orienta as lojas de materiais de construção a evitarem vendas de alto valor por meio de links de pagamento, especialmente para clientes desconhecidos. Também alerta empresários do setor a não adquirirem materiais abaixo do valor de mercado de pessoas desconhecidas, pois isso pode caracterizar receptação qualificada.

A população pode contribuir com denúncias anônimas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Em caso de crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.