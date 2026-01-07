Luto na GMC: Curitiba perde Troia, a cadela símbolo no combate à criminalidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) e o Grupo de Operações com Cães (GOC) se despediram da k-9 (abreviação da palavra inglesa canine, que se pronuncia como key naine), Tróia, de 10 anos. A cadela da raça belga malinois dedicou oito anos de serviço para combater a criminalidade no município e morreu em 29 de dezembro.

Tróia foi pioneira no duplo emprego, treinada para atuar em duas funções: em operações táticas, localizando entorpecentes e outros tipos de materiais ilícitos, e operações de contenção, em momentos de distúrbios civis, o que exige extrema habilidade.

Nos últimos anos, Tróia, por questões de saúde, passou apenas a trabalhar com o faro. Após a sua aposentadoria, a cadela passou a viver com o seu condutor, o guarda municipal Silveira Mello e sua família, em uma chácara.

“Eu fui o último condutor dela, passamos muitos anos juntos. Então quando ela se aposentou, tive o privilégio de trazê-la comigo. Nos últimos meses, ela ficou na chácara de uma guarda amiga minha, onde ela se adaptou e tinha espaço para correr e brincar”, relatou.

Após passar por uma cirurgia, Tróia não resistiu e morreu. A notícia causou comoção entre os guardas municipais que já tiveram a oportunidade de atuar em operações com a cadela, que sempre tiveram a k-9 como símbolo de força e dedicação.

O legado de Tróia permanecerá vivo através de seus filhos, Titan, Íris, Kayla, Lex e Skye, que seguem atuando no Grupo de Operações com Cães, dando continuidade à missão iniciada pela mãe.

