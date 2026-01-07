Lotofácil 3580 premia apostas do Paraná com mais de R$ 500 mil cada; Veja o resultado!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Lotofácil voltou a fazer milionários — ou quase — na noite desta terça-feira (06/01/2026). O concurso 3580 distribuiu o prêmio principal de R$ 7 milhões entre 13 apostas vencedoras em todo o Brasil. E o Paraná garantiu lugar de destaque nessa lista, com duas apostas que cravaram os 15 números sorteados.

Os números da Lotofácil 3580 foram: 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23 e 25.

No estado, as apostas vencedoras saíram para Nova Londrina, no Noroeste paranaense, e Pérola, também no interior. Ambas foram apostas simples, com 15 dezenas, garantindo o prêmio máximo do concurso. Cada ganhador levou para casa R$ 535 mil, valor suficiente para mudar planos, quitar dívidas ou investir com mais tranquilidade.

Em Nova Londrina, a aposta foi registrada por meio eletrônico, modalidade cada vez mais popular entre os jogadores. Já em Pérola, a sorte passou pela Lotérica Pérola, ponto tradicional da cidade para quem acredita na força dos números.

Lotofácil segue como uma das preferidas dos apostadores

Com apostas acessíveis e maiores chances de acerto em comparação a outras loterias, a Lotofácil segue como uma das modalidades mais populares do país. Além do prêmio principal, o jogo também premia apostas com 11, 12, 13 e 14 acertos, o que mantém o interesse mesmo quando o prêmio não está acumulado.

Como jogar no próximo sorteio da Lotofácil

Quem quiser tentar a sorte novamente não precisa esperar muito. O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira (07/01/2026), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para jogar, basta escolher de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil. As apostas podem ser feitas:

Em qualquer lotérica credenciada da Caixa

Pelo site oficial das Loterias Caixa

Pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para celular

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Curitiba ganha fatia de prêmio da Lotofácil 3580

Além dos ganhadores do Paraná, 11 apostas de Curitiba ganharam prêmio por terem acertado 14 dos 15 números sorteados. As apostas da capital garantiram prêmio de R$1.123,74.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉