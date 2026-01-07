Guarda Municipal reforça segurança no Centro de Curitiba com nova operação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) iniciou na terça-feira (6/1) a primeira fase da Operação Centro Seguro de 2026. Mais de 100 agentes foram mobilizados para reforçar a segurança e combater a criminalidade na região central da cidade.

A operação é permanente e integrada às forças estaduais de segurança, visando combater crimes como furtos, roubos, homicídios e tráfico de drogas. As ações de abordagem ocorrem em locais de grande circulação, como praças, terminais, Largo da Ordem, Passeio Público, Rua XV de Novembro e entorno da Rodoferroviária e Mercado Municipal.

Desde o início da semana, dois foragidos da Justiça com mandados em aberto por roubo foram presos por equipes da Guarda Municipal no Centro. As prisões foram realizadas na Praça Oswaldo Cruz e no Largo da Ordem pelo Grupo de Pronto Emprego Operacional.

A Operação Centro Seguro faz parte do Plano de Redesenvolvimento da Região Central, lançado em fevereiro de 2025. O objetivo é tornar a área mais segura, habitável e acolhedora, integrando ações de infraestrutura, turismo, comércio e assistência social.

Em 2025, a operação registrou 4.302 ocorrências atendidas, 190 pessoas presas e 500 abordagens a suspeitos na área central. Houve queda de 37,38% nos roubos e 17,92% nos crimes de dano em comparação ao ano anterior. As apreensões de substâncias ilícitas aumentaram 39,04%.